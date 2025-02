Guaynaa se afinca a la salsa

San Juan - A sus 32 años, el cantante de música urbana Guaynaa se encuentra en un momento donde su madurez profesional y personal comienzan a brotar y rendir frutos. Desde que el 2017 se escuchara el tema “Rebota”, este artista nacido en Caguas ha pasado por una evolución que lo han llevado a grabar un sinnúmero de temas urbanos, junto con grandes intérpretes del género, y lo han llevado por el mundo de la cumbia y, más recientemente, a la salsa.

Guaynaa está en pleno proceso de promoción de su más reciente tema de salsa, “Caramelito”, que fue compuesto y producido por el legendario panameño Omar Alfanno y que da continuidad a las canciones de este ritmo que ha grabado en los pasados meses. Alfanno ha sido el compositor de verdaderos clásicos de la salsa como "El gran varón", de Willie Colón, “Y hubo alguien”, de Marc Anthony, “Aparentemente”, de Tony Vega, y “Conciencia”, de Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros.

“Omar y yo nos conectamos por las redes sociales. Nos encontramos físicamente, surgió de la conversación, nos sentimos cómodos el uno con el otro e hicimos química. Su esposa es puertorriqueña, por lo que encontramos muchas cosas en común”, explicó el cantante en una sesión de entrevistas para la prensa local llevado a cabo en Eco Sports Bar, en San Juan. “Durante la sesión de grabación, surgió ‘Caramelito’, un tema que tiene mucha poesía, elegancia y caballerosidad. A la misma vez, como decimos nosotros en el argot musical, ‘se ensucia un poquito sin perder la clase’. Creo que tiene un balance perfecto a nivel de composición y se grabó la banda en vivo también. En mi opinión, sacamos un gran proyecto, por lo que estoy muy satisfecho”.

PUBLICIDAD

El Guaynaa continúa incursionando en la Salsa con su nuevo tema Caramelito El artista describió el trabajo que llevó a cabo con el productor Omar Alfanno

Salsa por casualidad

Guaynaa incursionó en la salsa, a finales del 2024, casi por casualidad, luego de que en un festival en Barcelona, España, los organizadores le pidieron que cantara una canción para ganar tiempo, ya que el siguiente artista estaba atrasado y comenzó a interpretar el tema “Devórame otra vez”, cantando originalmente por Lalo Rodríguez en 1988. Esa interpretación fue grabada y compartida en las redes sociales, lo que provocó que el vídeo se fuera viral. “En ese momento decidí que la tenía que grabar, porque a la gente le gustó el vídeo, pero tomé la decisión de añadir tres temas más que fueron canciones de mi infancia, que era lo que me ponía mi papá en el carro cuando íbamos para El Tuque, en Ponce”, añadió el artista sobre las canciones “Lobo domesticado”, “Cinco noches” y “La esencia del guaguancó”, que formaron parte del EP “Aguilando”.

De hecho, la grabación de estos temas se dio en momentos en que Jean Carlos Santiago, nombre real del cantante, estaba dándole los toques finales de un álbum de cumbia que llevaba produciendo durante gran parte del 2024. “Luego que se estrenan esas canciones, de momento me empiezan a llamar para ir a tocar a Bolivia y a las Islas Canarias, en España, entre otros lugares”, mencionó el artista que está casado con la cantante y modelo venezolana Lele Pons. “Esto es algo que a lo que le tienes que entrar de frente y no puedes dejar caer la bola, como decimos nosotros en Puerto Rico. Por lo que, voy a seguir grabando temas de salsa”.

PUBLICIDAD

El artista puertorriqueño comentó que la aparición de los álbums de Bad Bunny, “DeBÍ TiRAR MáS FOTos”, al igual que “Cosa nuestra”, de Rauw Alejandro, han sido importantísimos en los pasados meses y propulsores para continuar grabando temas de salsa. “Esto no es cuestión de competencia. Yo hablo con mis colegas y le digo, ‘muchachos, tenemos una oportunidad de oro’. La salsa está ahí, nosotros tenemos que darle'”, indicó el artista, que ha grabado temas como “Chica ideal” y “Tra Tra Tra (Remix)”. “Hasta ahora, en general, estos temas de salsa han sido bien recibidos por los distintos sectores, pero hay que entender que esto es un trabajo en equipo. Yo no puedo solo. Bad Bunny no lo va a hacer, ni Rauw tampoco, por lo que todo el mundo tiene que meter las manos en el fuego para que la salsa se mantenga aquí en Puerto Rico como pasaba antes”.

Guaynaa está en pleno proceso de promoción de su más reciente tema de salsa, “Caramelito”, que fue compuesto y producido por el legendario panameño Omar Alfanno. (Pablo Martínez Rodríguez)

Álbum de cumbia

Algo similar a lo que está ocurriendo con el tema de la salsa, le ocurrió con las canciones de ritmos de cumbia, los cuales también comenzó a grabar a partir del 2021, luego de visitar países como Argentina, Perú y Bolivia, donde se llevan a cabo conciertos multitudinarios con agrupaciones que tocan estos ritmos. En esos momentos, comenzó a grabar con un sinnúmero agrupaciones e intérpretes muy conocidos del género, como Los Ángeles Azules, Jary Franco, Grupo 5 y Duelo, entre otros.

Esta incursión en este tipo de ritmos, no gustó mucho a las disqueras, que lo habían firmado por sus canciones de música urbana. Fue en ese momento, que el puertorriqueño decidió lanzarse bajo su propio sello disquero, Guaynaa Records, algo que le proporcionó su independencia creativa. “No me sentí nunca encasillado, pero sentí que mi potencial no podía florecer a su máxima capacidad. Ahora que estoy como un artista independiente, siento que puedo cantar, bailar y ser libre. Estoy expresando unos sentimientos y la mejor manera de comunicarlos es siendo auténtico”, añadió.

PUBLICIDAD

Ahora bien, la grabación de temas de salsa y cumbia no significa que vaya a dejar de grabar temas urbanos de aquí en adelante, sino todo lo contrario, como se vio la semana pasada durante la gala de los Premios Lo Nuestro, donde cantó junto al colombiano Venesti, el tema “Mi debility”.

Más presencia en Puerto Rico

Eso sí, Guaynaa está consciente de que necesita retomar la relación que tenía con sus seguidores puertorriqueños, algo que comenzó con la promoción de la canción “Caramelito”.

“No quiero que a mí me sientan como el artista de afuera que viene a tocar aquí. Yo soy boricua, yo tengo mi casa aquí, yo pago aquí mis impuestos, nací y me crie aquí, hablo como boricua. Creo que después de cinco años de carrera, donde le he dado la vuelta al mundo como cuatro veces, es algo que tengo que volver a cultivar. Necesito volver a enamorarme de mi país. Creo que es una tarea que no solamente lo estoy haciendo por la parte profesional, sino por la personal. En ese estatus estoy ahora mismo, loco por tocar en Puerto Rico de nuevo”.