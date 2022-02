La banda puertorriqueña Circo visitó su repertorio para regalar una nueva versión del tema “Me saben a miel”, originalmente publicado en el disco “En el cielo de tu boca” en el 2005.

Esta nueva versión cuenta con un arreglo musical por Edgardo Santiago y Jose David Pérez, inspirado en el jazz de cabaret acompañado por una sesión de vientos (arreglo por Kalani Trinidad) y la colaboración vocal de la cantautora y también puertorriqueña iLe como invitada especial para acompañar a Fofé en la re-interpretación del tema.

La canción expone dentro de la riqueza de metáforas el enfrentamiento de energías cuando una relación reconoce que la magia que les definía ha cambiado, que ha habido un engaño y que deben separarse.

“Somos admiradores de la capacidad interpretativa de iLe. Es una artista que hemos visto crecer desde sus inicios como PG 13 en Calle 13 y que de alguna manera hemos acompañado con consejos y colaboración durante el desarrollo de su carrera solista. Sabíamos que ‘Me saben a miel’ es una canción en la que la artista podría navegar a rienda suelta y así lo hizo deslumbrándonos desde que la escuchamos cantar la primera frase en el estudio. Tan así que decidimos que esta versión abriría con iLe interpretando esa primera estrofa”, expresó Fofé a través de un comunicado.

“No es la primera vez que trabajo con iLe. Tuve el placer de escribirle el tema ‘Maldito sea el amor’ para su debut discográfico y de acompañarla a cantarlo en vivo durante su primer concierto masivo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce. El aplauso del público nos dejó claro que la química de nuestras voces es fuego por lo cual estamos muy emocionados de presentarles esta nueva colaboración.”, añadió.

El tema lanzado bajo el sello discográfico La Buena Fortuna Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

“Soy fan de Circo desde adolescente y me sentí muy honrada de que me hayan invitado a participar en esta canción. La parte difícil fue no poder cantarla como Fofé, como cuando hago, cuando escucho las canciones, y tener que cantarla como yo. Aunque un poco intimidante para mí tenerlos a ellos en el estudio escuchándome cantar, al mismo tiempo fue muy bonito sentirnos contentos con el trabajo realizado. Agradecida de formar parte”, comentó iLe.