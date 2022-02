Desde sus primeras dos nominaciones al Latin Grammy en octubre pasado por el tema “La Curiosidad”, mucho ha pasado en la carrera del cantante urbano puertorriqueño Jay Wheeler, desde presentarse por varias ciudades de Estados Unidos y celebrar la llegada de un nuevo amor, hasta crear su tercera producción discográfica.

A partir de la media noche de hoy podrá ver concretado un pendiente que tenía para su fanaticada, ofrecerles una producción dedicada totalmente al amor y al desamor, así como cuando se dio a conocer al inicio de su carrera y cuyo estilo musical melódico, según explica, definen su verdadera esencia. Por eso quiso apropiarse de febrero, denominado como el “mes del amor” para lanzarse con todo y estrenar lo que él llama “el álbum más bonito y triste del planeta”.

“Tengo canciones en el disco que fueron creadas hace tres años, que son muy especiales para mí. Sabía que, si iba a lanzar esos temas tenía que ser en una producción bonita, de esas que yo hago con todo el corazón y les pongo sentimiento. Las tenía guardadas para el momento especial en que se diera este disco”, indicó a El Nuevo Día desde Miami, en donde esta noche estará haciendo el “release party” de la producción “El amor y yo”, bajo su propio sello Dynamic Records.

PUBLICIDAD

Contrario a otros exponentes del género, cuyas canciones cuentan con colaboraciones de otros colegas, Jay Wheeler decidió que los 12 temas que lo componen fueran interpretados exclusivamente por él.

“Cuando comencé, mis fanáticos me conocieron a mí como el artista urbano que le cantaba al amor, el desamor, el que tocaba los temas románticos, casi baladas. Me conocieron a mí solo en esa época, así que quería que este proyecto fuera especial y fuese presentándome solo para mis fanáticos. Es como un proyecto personal que le debo a ellos. Esto es una conexión que tenemos ellos y yo”, mencionó el intérprete de “No dejo de amarte” y “Mensaje de voz”.

Asimismo, a la media noche estrenará el video musical “Eazt”, canción que le dedicada a su actual novia, la cantante venezolana Zhamira Zambrano, a quien dejó ver el pasado mes de enero en sus redes sociales. De hecho, el nombre de la canción está inspirado al Hotel East de Miami, en donde la conoció, solo que le sustituyó una letra por la “z” en honor al nombre y apellido de la artista que lo tiene enamorado.

“El video quedó increíble. Uno de los mejores videos que he hecho en mi vida. En el video aparezco solo, pero tiene una sorpresa al final. Es bien único, como si estuviera en el espacio. Tiene muchos efectos visuales, que me sorprendió mucho cuando lo vi”, mencionó. Y es que precisamente, es la cantante de 23 años quien aparece justo al final del video, donde se encuentra con el cantante y se besan.

PUBLICIDAD

Jay Wheeler dejó claro que no le gustan los conflictos y aceptó que “por más que se haga el fuerte”, hay cosas que lee y le duelen, refiriéndose a algunas situaciones vividas a nivel personal. Asimismo, manifestó que llegó a sentir estrés y frustración en el proceso de creación del disco. No obstante, aseguró que sobre la marcha todo se encaminó y pudo lanzar “El amor y yo” en la fecha esperada.

“Tenía planes de lanzarlo para febrero, es la fecha mía, la del amor. Soy el más que destaca el amor cuando se trata de canciones y sentía que febrero era mi fecha. En el transcurso de la planificación, pasaron muchas cosas en mi vida personal y mi carrera, y todo eso le dio auge. Yo le llamo bendiciones. Cuando Dios tiene algo planeado y alineado para que pasen muchas cosas, se dan. No lo planifiqué por el momentum en que estoy ni las controversias que haya tenido en mi vida. No me aproveché de eso”, destacó el joven de 27 años natural de Salinas mientras se preparaba para lo que será su primer “release party” esta noche, el que decidió hacer considerando de que se trata de un proyecto importante en su vida, para el que contará con la compañía de su familia, su equipo de trabajo y su novia.

Sus expectativas con este disco, para el que contó con la colaboración de Marval y Santo Niño en la composición de algunos temas, no son pretenciosas. A Jay Wheeler le basta con que sus seguidores se lo disfruten.

PUBLICIDAD

“Si todo corre como siento la conexión con la que tengo con mi público, creo que todo va a ir superbién. Yo nunca espero números ni tener más fama o estar más pega’o que nadie. Yo lo único que espero y me interesa es que les guste a mis fanáticos y que disfruten de la música”, manifestó el artista, quien para un próximo disco espera incluir muchos temas musicales con “featurings” que tanto al público disfruta.

Su anhelo de presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot sigue latente y ve con posibilidad de que se pueda dar en el 2022, si la pandemia también lo permite.

“Lo veo súper real porque estamos trabajando para eso. Pero si no, no tenemos prisa. Entiendo que el tiempo de Dios es perfecto y él tiene un plan para todo. Si no se hace el Choli este año, se hace el año que viene. Pero cuando sea, sé que va a ser porque Dios lo quiso y lo único que le pido es sabiduría para entender su plan”, mencionó el exponente urbano, quien viene de un hogar con una sólida creencia en la fe cristiana.

Apoya la lucha de los maestros

Aunque está radicado en Orlando, José Ángel López Martínez –nombre de pila del cantante- no se desconecta de lo que ocurre en Puerto Rico, donde viven sus familiares, por lo que apoya los reclamos que actualmente viven los maestros y demás empleados públicos del país.

“A mí todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, especialmente cuando se trata de algo que me toca y me causa mucho efecto. Los maestros son aquellos que nos dieron y dan la educación para que sus estudiantes sean mejores personas. Merecen ese sueldo y el retiro que solicitan porque no es fácil. No solo ellos, sino todos los servidores que se están moviendo para exigir mejor paga. No estoy muy al tanto de la política, pero yo sí sé lo que merece mi gente, la gente que se fastidia trabajando. Mis tías son maestras, y sé que se merecen el mundo entero, trabajan duro y son excelentes. Que sigan moviéndose y no se queden callados por nadie. Yo sé que mientras más nos movamos y peleemos por nosotros, ellos tiene que hacer algo. O lo hacen o los obligamos a hacerlo”, concluyó.