Feministas italianas han enviado una carta de protesta a los responsables de la Arena de Verona por la presencia en el cartel del actual festival de ópera del tenor español Plácido Domingo, acusado por varias mujeres de acoso sexual y abuso de poder.

La asociación “Non Una di Meno” (Ni una menos), una de las más activas en Italia en defensa de las mujeres, recuerda que las acusaciones llevaron a investigaciones y la cancelación de espectáculos de Domingo en varias ciudades del mundo, y denuncia que “Verona es obviamente una excepción”.

El tenor tiene dos representaciones en el anfiteatro de Verona, mañana 28, cuando cantará junto a la soprano española Saioa Hernández, y el 29 como director en la velada final del festival de verano.

El pasado día 22 ya cantó en la Reggia de Caserta al inicio de una minigira que le llevará en septiembre a la Ópera de Viena, después a Colonia (Alemania) y el 30 de noviembre a La Scala de Milán, en las que son prácticamente sus primeras actuaciones tras el escándalo de las acusaciones.

En su carta abierta a la superintendente de la Fundación Arena di Verona, Cecilia Gasdia, la asociación recuerda las denuncias de acoso de decenas de mujeres, con “besos forzados, manos entre las piernas, humillación en público, azotes antes de conciertos, relaciones sexuales inapropiadas en las que el consentimiento estaba viciado por la relación de poder, actitudes de chantaje” y otras que “a menudo se hacían pasar por intentos de proporcionar asesoramiento profesional”.

Se preguntan “¿por qué ha sido invitado Domingo” y rechazan la potencial respuesta de que no habría motivo para no hacerlo porque no hay condenas en los tribunales.

“Trasladar una cuestión social (la violencia contra las mujeres) a un terreno exclusivamente jurídico, evocar la presunción de inocencia y esconderse detrás de la ausencia de procedimientos no hace más que disfrazar y hacer pasar como aceptable lo que, sin embargo, no debe serlo”, señalan en la carta.

Non ni una Menos señala que si cientos de mujeres hablaron fue para “hacer visible” algo que “concierne a todas y a todos”. “Ignorarlo -agrega- nos haces cómplices de ese innegable sistema de poder basado en el abuso y el acoso. Ayuda a hacerlo invisible de nuevo, a perdonarlo y legitimarlo de nuevo para el presente y para el futuro como algo irrelevante”.

También rechazan el “dogma” de que la persona debe estar separada de su arte, que “se evoca cada vez que un artista (generalmente hombre) es acusado de maltratar a alguien (generalmente una mujer)”.

El escándalo en torno a las supuesta acusaciones de abusos contra el tenor saltó en agosto de 2019, cuando varias mujeres -casi todas de forma anónima, excepto una- le acusaron de acosarlas sexualmente hace tres décadas.

A estas denuncias se sumaron músicos de orquesta, bailarines, cantantes y personal técnico que aseguraban haber observado una conducta sexual inapropiada de la estrella operística con jóvenes mujeres durante varios años, desvelando así lo que algunos miembros del mundo de la ópera calificaban como “un secreto a voces”.