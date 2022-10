La cantante de “la vieja escuela” y denominada “reina del reguetón”, Ivy Queen, volvió a ser invitada especial -esta vez en los dos conciertos- celebrados este fin de semana en Los Ángeles, como parte de la gira “World’s Hottest Tour” del exponente exponente urbano Bad Bunny.

No es la primera vez que las estrellas boricuas comparten escenario, pues en agosto pasado se presentaron en el espectáculo de la ciudad Chicago, donde Martha Ivelisse Pesante, nombre de pila de “la diva” sorprendió a los asistentes. En esta ocasión volvió a emitir palabras de agradecimiento hacia el intérprete de “Me porto bonito”.

“Si hay algo que no voy a permitir es que me hablen ‘shit’ de este caballero que para conmigo a hecho más que much@s en este género urbano. El respeto con el cual siempre me trata y las acciones hablan por sí solas. Es el ‘number one’ porque ese corazón que se carga es inmenso. Cerrar su gira en Estados Unidos junto a sus fanáticos y los míos fue tan cab*** pasar esa experiencia. Gracias Benito, por todo”, expresó en su cuenta de instagram junto a varias fotos de la noche.

Asimismo, Ivy Queen compartió algunos videos de su experiencia en el concierto de Bad Bunny, quien se presentó el viernes y sábado ante casa llena en el Sofi Stadium, con capacidad para 70,000 personas en asientos.

El viernes, la intérprete de “La vida es así” se presentó ataviada con la estrella y los colores de Puerto Rico, y en su cabeza unas orejas azules de coneja.

Estas fueron las últimas dos presentaciones del “World’s Hottest Tour” de Bad Bunny en Estados Unidos. El artista se tomará unas semanas libres para, a partir del 21 de octubre, continuar su gira por República Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.