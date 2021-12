El exponente urbano J Balvin confesó que se equivocó cuando convocó el boicot a los pasados Latin Grammy, controversia que le provocó una disputa mediática con el puertorriqueño René Pérez.

Las declaraciones del reguetonero colombiano las hizo en entrevista con el creador de contenido digital Elkin de la Hoz -conocido como “Dímelo King”-, quien también es natural de Colombia. La entrevista fue publicada hoy en sus plataformas digitales.

“El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas y decirle está pasando esto. Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un nosotros no vamos hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo. Lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico”, reveló el intérprete de “Agua”.

“Claro que me sentí solo. Ahí fue que aprendí”, confesó a preguntas de “Dímelo King”.

Sobre la soledad que experimentó en su reclamo en la que pocos de sus colegas del género lo apoyaron públicamente, admitió que era comprensible ya que no iban a “entrar en una guerra” de lo que él dijo y lo que le respondió “Residente”.

“Obviamente, mucha gente no se quería meter por temor a que alguien le contestara, pero lo entiendo porque no era su situación tampoco. The Avengers que se tiraron conmigo eran los que necesitaba. Me di cuenta con quién cuento. Austin, (Arcángel), porque lo hizo público y ese sí lo quiero nombrar. Hubo muchos artistas y productores y gente de Colombia que me apoyaron. Lo entiendo porque tampoco tienen que meter el culo por mí”, sostuvo el artista que agradeció a Arcángel y que de paso aclaró que “lo mío no es el fronteo y nunca lo ha sido porque vengo de una ciudad complicada”.

Sobre su relación con Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación indicó que pronto tendrá una reunión con miembros.

¿Reconciliación con Residente?

En cambio, a preguntas sobre la polémica mediática que protagonizó con Residente reiteró que no iba a entrar en detalles de lo que ambos exponentes hablaron fuera del ojo público, pero afirmó que “cada quien tiene su conciencia tranquila”.

“Sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar yo? A palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de que tenía que dar una explicación salgo… como lo hice con la canción ‘Perra’ porque estaba el ejemplo… ahí estaba la canción. Ahí estaba el video. La palabra tuya contra la mía y no veía que tenía que dar una explicación”, mencionó José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista quien estableció una estrategia de mercadeo en referencia a la comparación que hizo Pérez sobre su música que tildó de ser un hot dog y que el colombiano le sacó provecho al vender mercancía con la imagen de un perro caliente.

“¿Se puede dar una reconciliación tuya en algún momento con René?”, preguntó Dímelo King a Balvin.

“Sí, claro. Amigos no. Pero si se habla y se dan las cosas claras, no hay problema. Lo consideraba amigo, mi pana, por eso dolió”, admitió Balvin.

La disputa pública

La controversia entre ambos artistas urbanos surgió a raíz de las expresiones de Balvin ante las nominaciones de la pasada edición del Latin Grammy.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ese mismo día, añadió otro mensaje que fue el detonante de la situación, mediante el cual instaba a que ningún artista del género urbano acudiera a la celebración de los premios Latin Grammy. Ambos tuits fueron borrados de la red social.

Ante esa petición de boicot, Pérez le salió al paso a J Balvin en una controversia que se fue más allá de una crítica a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación y se convirtió en un asunto personal.

Residente, grabó un vídeo y lo publicó en su cuenta de Instagram, donde le habló directo y fuerte al colombiano, quien estaba nominado para el premio de mejor “Canción del Año” por el tema “Agua” junto a Tainy.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab%$#: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, enumeró el boricua.

Acto seguido, Residente comparó la música de J Balvin con los hot dogs, una comida que, según el puertorriqueño, le gusta a todo el mundo, pero cuando quieren degustar un buen plato van a un buen restaurante.

La reacción de la voz de “Rojo” fue un mensaje en la sección de comentarios del post de Residente: “Respeto tu opinión”.

Sin embargo, cuando parecía que el asunto sería olvidado, el colombiano publicó varias fotos en las que simulaba ser un vendedor en un carrito de hot dogs. A la vez que puso a la venta mercancía como gorras y camisetas con el dibujo de un hot dog.

La situación molestó aún más a Residente, quien aprovechó para realizar otra descarga pública y directa a J Balvin mediante la reproducción de un video en las redes sociales.

“Están los códigos de la calle. Hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve, el día que me llamaste llorando el día que subí el vídeo que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, cab&^$. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por Whatsapp, diciéndome falso y por las redes me escribes ‘respeto tu opinión’. Cab#$, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por Whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno? Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en mil problemas, pero por lo menos soy real, soy yo. Soy honesto, soy una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cab%#$. Quedamos con que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi vídeo”, mencionó Residente en su mensaje grabado. Entre otros detalles que reveló el artista puertorriqueño fue que él escribió el mensaje que J Balvin publicó en sus redes sociales en reacción a una serie de protestas civiles ocurridas en Colombia entre 2019 y 2020 contra el gobierno del presidente Iván Duque. “Para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso... Pa’ colmo, lo copias literal del whatsapp, lo pegas debajo de tu vídeo y eres tan mentiroso que le pones ‘José', como si lo hubieses escrito tú”, declaró el boricua.

J Balvin, no prosiguió la controversia con Pérez.

No obstante, recibió otras críticas de un sector de la sociedad colombiana que lo tilda de ser muy laxo y no expresarse sobre aquellos temas que afectan a su país, tanto a nivel político como de derechos civiles. Fue nombrado #eltibiodemedellin con tendencia en las redes sociales.

Pérez asistió a la ceremonia de los premios Latin Grammy el pasado mes de noviembre y fue el responsable de leer un emotivo mensaje al cantautor panameño Rubén Blades, quien en la edición número 22 recibió el premio especial Persona del Año 2021 por sus diversas contribuciones sociales y culturales.