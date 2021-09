El año pasado, mientras la pandemia por COVID-19 arreciaba en el mundo y todos nos enfrentábamos a una nueva realidad, encerrados y con todos los temores a flor de piel, el artista urbano colombiano J Balvin se encontró hecho un manojo de nervios y ansiedades.

Para exorcizar todos esos miedos y pensamientos, se sentó y comenzó a escribir sin saber exactamente a dónde iba con todo aquello. Un mes después de ese inicio, tenía escritas unas 60 canciones, producto de ese periodo de reflexión.

De ese proceso nació “Jose”, su sexta producción discográfica que sale al mercado hoy como el trabajo más íntimo que ha hecho en toda su carrera. No es casualidad que sea con su nombre de pila, Jose, que titule esta propuesta en la que repasa su trayectoria con el tema “7 de mayo”, agradece a su familia inmediata y extendida con “La familia” y habla de la transformación que ha tenido desde que se convirtió en padre, con el tema dedicado a su hijo recién nacido, “Querido Río”.

El disco cuenta con 24 temas.

“Fue un proceso bastante complicado porque era el principio de la pandemia y quería encontrar la energía correcta y la inspiración correcta. Fueron varios días, casi un mes, tratando de buscar cómo sentirnos cómodos con todo lo que estaba pasando y con todo tan incierto, pero después aprendimos a vivir con ello, y ahí comenzó la inspiración, y eso dio paso a un proceso creativo muy bonito, a una reconexión con mi equipo de trabajo brutal, y así salió el álbum ‘Jose’”, relató el artista vía telefónica desde la ciudad de Nueva York.

Compuesto por 24 canciones, este álbum presenta la creatividad, versatilidad y adaptabilidad del artista, con un trabajo que rompe la linealidad. El disco abre como “F40”, un perreo clásico que cuenta con una intervención de Arcángel, quien no canta, sino que discurre sobre lo que es ser una leyenda.

Luego de esa introducción, inician las colaboraciones con “Una nota”, en compañía del panameño Sech, que pone la onda romántica, seguido de “Te acuerdas de mí”, donde J Balvin le cede el micrófono por completo a Yandel en lo que dice es una especie de “tributo” al artista que, como tantas otras figuras puertorriqueñas del género urbano, es un referente en su desarrollo musical.

Las 13 colaboraciones que tiene en el álbum, incluyendo a figuras como Skrillex (“In Da Getto”), Ozuna (“Pa’Guayarte”), Jhay Cortez (“La venganza”), Zion & Lennox (“Si te atreves”), Tokischa (“Perra”), Nicky Jam y Karol G (“Poblado Remix”) y Bad Bunny (“Un día”), entre tantos otros, resultan bien pensados y le dan variedad al disco, que contó con la producción del puertorriqueño Tainy y el colombiano Sky.

A diferencia de su pasado disco, “Colores” (2020) e incluso de “Oasis” (2019), que han sido trabajos más conceptuales, “Jose” es una propuesta que el artista ha hecho en total libertad, siendo fiel a sus orígenes y a la transformación que ha tenido como artista desde que inició su carrera como solista en el 2007.

“En la mitad del proceso creativo de este disco dije ‘wao, esto soy yo, esto es Jose, este no es J Balvin’”, relató. “Yo creo que venía de un álbum muy conceptual como era ‘Colores’ y cuando me di cuenta que tenía todo un mundo abierto por explorar, cuando empecé a hacer música de nuevo y me di cuenta que no tenía que estar encerrado en la visión de pensar solo en colores, pues me explotó el mundo, y dije ‘ahora es tiempo de hacer lo que queramos”, agregó.

Esa libertad se aprecia no solo en el contenido del disco, sino también en los arreglos musicales, como ocurre con el tema “Que locura”, donde hay una mezcla de sonidos disonantes, o el mismo “In Da Getto”, donde funde lo urbano con la electrónica.

J Balvin admitió que parte de lo que quería lograr con este disco era demostrar “ciento por ciento” su versatilidad como músico, permitiendo que la gente conozca un poco más a Jose Álvaro Osorio Balvin.

“Ahora estoy más enfocado en Jose que en J Balvin”, dijo. Al cuestionarle cuál es la diferencia entre uno y otro, destacó que “al final es el mismo, simplemente a veces uno toma más prioridad que el otro y el más importante ahora vengo a ser yo, Jose”.

Esa reafirmación en su identidad le permitió abrir la puerta de su intimidad –de la que ha sido muy celoso- y hablar de lo que quería, como sucede en “Querido Río”, dedicado a su hijo Río, quien nació el pasado 27 de junio, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer.

“Se lloró mucho, se lloró bastante… Fue una canción con mucho sentimiento. Río me ha cambiado la vida cien por ciento. Apenas tiene dos meses, pero ya me ha enseñado que es posible querer a alguien un poco más y más todos los días”, compartió.

No es casualidad que éste sea uno de sus temas favoritos del disco. Otras que disfrutó a plenitud fueron “La familia”, “Si te atreves” (con Zion & Lennox), “F40”, “Una nota” (con Sech), “Te acuerdas de mí” (interpretada por Yandel), “7 de mayo”, y “Pa guayarte”, en colaboración con Ozuna.

“La verdad es que hay mucha música y va a haber gustos para todo el mundo”, sostuvo sobre el álbum con el que desea que la gente se conecte con él.

“Quiero que disfruten y que tengan una experiencia súper positiva y que hagan del álbum varios clásicos, porque el público es quien lo hace”, comentó el artista quien con este disco logró reencontrarse consigo mismo.

Recibe críticas

Este álbum no ha estado exento de críticas. Una de ellas surgió recientemente tras el lanzamiento del nuevo sencillo en promoción, “Perra”, que hizo con la dominicana Tokisha.

En el vídeo de la canción, aparecen varias personas vestidas como perras y perros, incluyendo a dos bailarinas que aparecen con cadenas, mientras el artista las “pasea”. En cuanto a esto, el artista dijo que antes de hacer cualquier crítica, las personas deben escuchar el tema que, según él, pone en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer.

“La verdad es que tienen que escuchar la canción para darse cuenta que es la realidad, es la igualdad, mujeres y hombres somos los mismos, de eso se trata. Si hay hombres mujeriegos, hay mujeres que le encantan los hombres y se van a ir a todas y ¿cuál es el problema? ¿El hombre puede y la mujer no? Hay que escuchar la canción para darse cuenta que es una canción totalmente de igualdad. Nada denigrante ni mucho menos”, refutó.

Sobre las imágenes que proyecta el visual, sostuvo que trabajan el concepto de perro y perra de forma literal y como una forma de entrenamiento. “Ahí es que se presta la creatividad para contar la historia. Que puede causar un impacto positivo o negativo, pues como todo. El arte sigue siendo una forma de expresión. Hay gente que le gusta Picasso y otros no y eso no hace que sea mejor o peor arte, simplemente es otra forma de conexión”, concluyó.

El artista dijo que próximamente anunciará las fechas de su nueva gira musical que, por supuesto, incluirá a Puerto Rico.