Jandy Ventura honrará a su padre en el encendido navideño de Carolina

Recuperado en un 85% de su salud óptima, el merenguero Jandy Ventura, hijo del fenecido, Johnny Ventura (1940-2021) se presentará en el tradicional encendido de la Navidad del municipio de Carolina.

La cita del merenguero dominicano, será el sábado, 29 de noviembre desde las 6:00 p.m. en la Plaza Rey Fernando III, donde también estarán en tarima, Bobby Valentín y José Nogueras acompañando a la Orquesta de Conciertos de Carolina bajo la dirección musical del maestro, Franky Suárez.

El hijo del “Caballo Mayor” tuvo en junio un percance de salud que le requirió una cirugía del intestino, una colostomía tras reventarse un divertículo y provocar una septicemia que lo colocó al borde de la muerte. El problema de salud causó una gran pérdida de peso y de masa muscular en su cuerpo.

“Se me perforó un divertículo y me provocó una septicemia. Gracias a Dios que me intervinieron con una cirugía casi de cinco horas y luego seis días en intensivo. Me tuvieron que hacer una colostomía, para poder reparar el colon. Entonces, duré como cuatro meses con la colostomía y en octubre me volvieron a reconectar y ya gracias a Dios me siento bien. Estoy en 85% de mi estado de salud. No estoy al 100% porque perdí mucha masa muscular, pero estuve en Aguadilla el pasado fin de semana y sé que puedo hacer mi show completamente. ”, narró Ventura en entrevista con El Nuevo Día.

“Realmente me probé y duramos una hora y media en tarima y fue con mucha energía, así que Carolina no va a ser la excepción”, añadió el cantante.

Ventura llegará a Carolina para poder honrar la trayectoria musical de su padre, Johnny Ventura, con una propuesta musical navideña tras el reciente lanzamiento de su álbum “El Legado del Caballo Vol. 3, “Llegó Navidad”. Su espectáculo revive el espíritu navideño con temas emblemáticos de su padre, “El Vecino”, “Esta Navidad”, “Salsa Pa’ Tu Lechón” y “Ley Seca”. Además de esos éxitos, cantará los clásicos “Patacón, pisao”, ”Capullo y sorullo" y “Pítaste”, entre otras.

Ventura, hijo, reconoció que la muerte de su padre hace cuatro años no “se supera ni sé superará”. Sin embargo, estar en tarima es una forma de recordar su vida y lo que tanto amaba. Eso sí, admitió que extraña mucho a su padre.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, por su parte, extendió una invitación especial para que le acompañen a recibir la Navidad en la Tierra de Gigantes con un espectáculo bailable, en un ambiente seguro y de forma gratuita. El evento marca el inicio de la temporada navideña en Carolina.

“Queremos ofrecerles a las familias espacios donde puedan tener calidad de tiempo juntos mientras promovemos las tradiciones músico-culturales de nuestra Isla. Tendremos buena música en vivo, kioscos con la típica gastronomía local y una variedad de artesanos locales”, expresó el primer ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

De Puerto Rico estará, José Nogueras con su parrandón navideño de la mano de la Orquesta de Conciertos de Carolina, quienes revisitan el repertorio de Navidad del artista con arreglos orquestales que le dan un sonido distinto y majestuoso. El autor de los temas “Para saludarte,” “Dame la mano paloma,” “Alegre vengo cantando,” “Guineítos con Cornbeef,” “Navidad es amor,” “No quieren parar,” y “Si no hay cuatro, no es Navidad” será la voz invitada de la Orquesta de Conciertos de Carolina que cuenta con sus 40 músicos y un espectacular coro de 11 voces. Para la ocasión, el cuatrista puertorriqueño Jomar Santos tendrá una participación especial con la orquesta.

La apertura de la noche está a cargo del veterano bajista, compositor, arreglista y director de orquesta, Bobby Valentín, quien estará interpretando sus éxitos.