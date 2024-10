Jhayco arrancará su gira de conciertos en Puerto Rico

El cantante desea arrancar el nuevo año en los escenarios y su primera cita será cpn sus fanáticos boricuas. El espectáculo será el viernes, 3 de enero de 2025 a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La venta de boletos comienza el próximo lunes, 28 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com .

“Este concierto no es solo música, es la expresión de lo que significa ser un ‘rockstar’. Demostraré porque en el reguetón no hay otro como yo. El respeto y compromiso que tengo con este género no es algo que pueda fingir, es algo que vivo”, afirmó el cantante.