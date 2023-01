El exponente urbano Jon Z anunció hoy que hará una pausa indefinida en su carrera al admitir que atraviesa por “unas situaciones personales” que no le permiten dedicarse a la música.

El artista hizo esta mañana pública su determinación a través de sus redes sociales. No detalló las razones específicas para el retiro musical que dijo será “por un largo tiempo”

“A todos mis fans y seguidores no habrá mas JONZ por un largo tiempo. Estoy pasando por unas situaciones en mi vida personal que tengo que resolver y no tengo mente para esto de la música! No habrán shows ni música ni nada que tenga que ver con JONZ”, expresó el exponente natural de Juncos.

Aunque se desconoce si sus acciones serán para oficializar un retiro definitivo del género urbano, lo cierto es que Jon Z añadió que cumpliría un compromisos laboral que tiene en agenda el próximo 11 de febrero en el evento “Texas Smoke Out”.

Hace dos semanas el rapero lanzó la colaboración de Fvck Remix con Luar La L.