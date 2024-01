El artista urbano Jowell, del dúo Jowell & Randy, continúa enfocado en su apoyo a los nuevos talentos del género que catapultó su carrera musical, el reguetón, y mientras encamina su sueño de crear la primera Escuela Urbana del Caribe en Puerto Rico, por ahora, se dedica a inspirar a los jóvenes estudiantes a cambiar la lírica de sus canciones y “frontear” con tener buenas notas en las clases.

Y es que el intérprete de “Se acabó la cuarentena” compartió un video a través de sus redes sociales de un joven reguetonero, identificado artísticamente como “Melvin el Payasito” y a quien el cantante exhortó a cambiar la letra de una canción de “maleanteo” para poder apoyarlo.

“Chekea este chamaquito que me llegó a las manos. Se llama @melvinelpayasitopr Me dijo que quería ser cantante y me cantó una canción súper fea de malianteo. Le dije que si cambiaba sus letras yo lo iba a apoyar. Aceptó, nos metimos al estudio y esto fue lo que salió. Vamos a darle apoyo para que siga cantando canciones, así como esta que se llama #BuenasNotas, para que los chamakitos fronteen, pero que fronteen con buenas notas”, expuso Jowell.

Cabe recordar que el famoso cantante puertorriqueño dio a conocer en enero de 2021 sus intenciones de establecer una escuela especializada que imparta talleres de pistas musicales, composición lírica, canto, ingeniería de sonido y producción enfocados en el género urbano.

En aquel momento, Jowell presentó de manera oficial la propuesta al Departamento de Educación (DE), pero al conocer que el concepto dilataría algunos años para establecer una primera escuela urbana, afirmó que se inclinaría por acoger el currículo que tienen las escuelas especializadas adscritas a Educación para entonces operar bajo un concepto de “after school” con los diferentes talleres.