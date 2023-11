Con una trayectoria de 43 años en la música autóctona puertorriqueña resulta hasta inverosímil que el compositor y trovador Julio César Sanabria nunca haya pisado el escenario del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce con su propio espectáculo. Este año será su tiempo y momento.

Y es que el trovador llevará sus versos de música campesina junto a la Familia Sanabria, el sábado, 25 de noviembre de 2023, a las 8:00 p.m. a la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce con su espectáculo “Navidad con Julio César Sanabria”.

Los intentos por realizar un concierto propio fueron varios a lo largo de los años, incluso tuvo conversaciones con productores y amigos, pero no se materializaron. No fue hasta que una de sus sobrinas, Julisa le inculcó que se atreviera a dar el paso luego de que él y toda la reconocida Familia Sanabria han amenizado prácticamente las plazas públicas de los 78 municipios de la isla.

“La verdad es que coqueteaba con la idea hace mucho y mi sobrina insiste. Un día me encontré a Alexandra (Fuentes) y a David Bernier y les dije: ‘vamos a hacer Bellas Artes’ y ellos me dijeron: ‘eso lo vamos a hacer’. Seguí con mis cosas y fue Alexandra la que me llamó y me dice cuándo nos reunimos y le dije: ‘¿es en serio?’ Ella me contesta: ‘sí'. Entonces fue que dije al fin lo voy a lograr. Aquí estoy encaminado a un sueño que al fin se va a dar con mi familia y con Puerto Rico”, sostuvo el trovador, que estará acompañado de sus hermanos Fernando, Alfonso, Víctor y Julisa Sanabria, sobrinos y hasta de su hijo Rodrigo Sanabria.

Para Sanabria el escenario del CBA es conocido, solo que nunca había hecho un show propio. De hecho, la primera vez que llegó al CBA tenía entre 12 a 13 años y se presentó con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), dirigida por el maestro Roselín Pabón.

“Recuerdo que fue toda la familia Sanabria y allí en el escenario dije: ‘algún día mi sueño es estar en esta sala’ y desde entonces han pasado 40 años”, rememoró, siendo a su vez la primera vez que entraba al CBA.

El repertorio del trovador será un repaso de toda su carrera musical. Desde esa primera vez que se aprendió una trova, con cinco años, para cantarla a Ramito y a Luis Miranda. La trova fue escrita por su fenecido padre, Leopoldo Sanabria, y la recita como si fuera la primera vez.

“Quiero cantar desde ese momento en que comencé en la música y poder incluir todos los años en la música. Vivo felizmente orgulloso de poder aportar a la cultura puertorriqueño un poco de mi talento. Claro, también haremos temas populares navideños porque vamos a estar celebrando las navidades boricuas que son las más largas y las mejores del mundo. Tengo que agradecerle tanto a esta patria y a su gente por el apoyo a nosotros”, detalló el natural de Guayama.

Además de los cantantes y músicos que se destacan en la Familia Sanabria, estará el músico Pedrito Guzmán, el cuatrista Edwin Colón Zayas, el veterano cantante Odilio González, el grupo Plenéalo y otros invitados especiales como El Conjunto Quisqueya. La parte cómica estará del colombiano John Jairo, quien es amigo del trovador y vendrá a celebrar su concierto.

“Le garantizo que con John Jairo se van a reír mucho porque aparte que es trovador es un cómico por excelencia muy reconocido en Colombia y aquí”, adelantó.

Su madre Nilda Colón estará en el público y su hijo Rodrigo tendrá una participación importante en el espectáculo, ya que es la primera vez que padre e hijo cantarán juntos los temas que grabaron en el 2022, “Regalo a mis reyes”, “Con tres estrellitas” y “Prepárate papá”. El repertorio será amplio en géneros, puesto que además de la música campesina, habrá temas de Navidad y otros sencillos populares que se distinguen en el pentagrama musical.

Sanabria, además, presentará la música más reciente que ha grabado, como es la colaboración que hizo con el Conjunto Quisqueya en el sencillo “La tranca”.

“Con los Sanabria nada más se me llena el concierto. De verdad que es una fortuna haber sido criado en esta familia”, bromeó el trovador, quien tiene 16 hermanos, todos aprendieron a amar la música campesina por las influencias de su padre.

La familia Sanabria es conformada por Rebeca, Juan, Leopoldo-Jr., Marcelina, Moisés, Ángel Luis, Luis Ángel, Iris Minerva, Anilda, María Isabel, Carmen Virgen, Alfonso, Carmen, Zoraida, Fernando, Julio César y Victoria, estos últimos son los de mayor fama en la industria musical por sus reconocidas improvisaciones y trova. Julio y Victoria se distanciaron hace más de una década y aunque públicamente no hacen expresiones sobre el uno y el otro, lo cierto es que como hermanos coinciden en la casa de su madre.

“La carrera de mi hermana yo la respeto mucho y siempre le deseo lo mejor”, mencionó el cantante, que cuenta los días para ver a toda la familia Sanabria en el Centro de Bellas Artes en Santurce.