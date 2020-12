Justin Bieber celebrará su primer concierto en tres años el próximo 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, en un formato en vivo que será emitido a todo el mundo vía “streaming” para, según sus palabras, “darle una patada al 2020 juntos de forma segura”.

Según ha informado su discográfica, el acceso a su próximo concierto será mediante entrada de $30 a través de la web www.justinbiebernye.com.

El artista canadiense, que no pisaba un escenario desde 2017, no ha tenido mal año dentro de lo que cabe, pues en febrero publicó su quinto disco de estudio, “Changes”, que aunque no tuvo la misma acogida popular que sus predecesores, llegó al número 1 en Estados Unidos.

Además, le ha aportado tres nominaciones a los Grammy 2020, como la de “mejor álbum de pop vocal”, aunque en el mismol ha dado un paso decidido hacia un sonido más r&b.

PUBLICIDAD

Más repercusión han tenido temas que ha lanzado en los últimos meses, como “Monster”, su colaboración para el último disco de su compatriota Shawn Mendes, o sobre todo “Holy”, junto a Chance The Rapper.

Bieber, quien contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin a finales de 2018, ha estado muy centrado en los últimos años en su salud. Él mismo reconoció que en el pasado abusó de las drogas y que, “superado” por “el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones”, luchó contra la depresión y la ansiedad y el deseo que “no querer vivir más”.

Por si fuera poco, y ante los rumores que había despertado su deterioro físico, a principios de este año anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.