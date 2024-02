Kany García: “Agradezco que tengo un país que me deja ser en total libertad”

A horas de ofrecer tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la cantautora puertorriqueña Kany García lo que vive es “adrenalina de la buena”, tensión, felicidad y la gratitud de reencontrarse con su gente.

La tensión y el corre y corre que vive lo disimula muy bien en medio de las entrevistas que otorgó hoy, jueves, con los medios de comunicación local para conversar sobre su espectáculo en la isla, “Te lo agradezco” y el estreno esta noche de su primera colaboración con la artista urbana Young Miko del tema “En esta boca”.

Kany se presenta este viernes, sábado y domingo ante casa llena en el Choliseo.

La cantautora admite que tiene mucho que agradecer y basta con ver fielmente a su familia y amigos en las primeras filas de sus conciertos, en los 11 que hasta el momento ha dado en el escenario del Coliseo de Puerto Rico para validar la gratitud con la que vive desde el aspecto personal hasta artístico.

“Esas 24 horas antes del concierto, lo que hay es tensión de que todo salga bien tal y como se ensayó, toda la programación de las luces y lo demás ya está. Las horas antes son las de más tensión. El día del show es otra cosa… ese día es para disfrutarlo. Es una bendición poder estar nuevamente en el Choliseo”, comunicó la voz de “Te lo agradezco”, éxito que grabó con Carín León.

En esa misma línea, añadió que la gratitud en su vida va “primeramente a Dios de tener salud y de ser de las pocas personas en el mundo que puede vivir de lo que más ama”.

“Agradezco el equipo con el que trabajo, que es gente buena. Agradezco que tengo un país que me deja ser en total libertad. Me paro en un escenario y quiero hablar de algo que quizás para otros no es importante y para mí lo es. No es una canción, sino algo que tiene que ver con justicia social y me dejan manifestarme. Agradezco que quieran comprar boletos y quieran asistir a los conciertos. Agradezco que las 11 veces que hablo de un Choliseo tengo a mi familia y amigos en primera fila. Van los tres días”, reflexionó la artista que al repasar su trayectoria desde el 2004 hasta el presente solo encuentra motivos para reír al tener una carrera bonita que se ha consolidado con talento, lejos de escándalos y siendo Encarnita García, nombre de pila de la artista.

Kany aseguró que en su espectáculo siempre habrá elementos en los que se repite como artista y ciudadana. No le teme a las repeticiones, porque mientras en Puerto Rico se sumen feminicidios, su voz seguirá activa y resonante.

“Como no voy a hablar de violencia de género en un país que en enero tuvo 12 feminicidios. La gente va a tener que tolerar que me siga repitiendo en cosas porque es necesario. En cosas musicalmente es que trato de no repetirme”, subrayó la voz de “La siguiente”.

Su junte con Young Miko

De la búsqueda de no repetirse es que nació el junte musical con Young Miko, que se podrá observar a partir de las 8:00 p.m. en un video filmado en Puerto Rico en la que ambas le cantan a la mujer. El nuevo tema “En esta boca”, - que será parte de la producción musical que lanzará en abril de este año-, es una bachata muy bailable. El video musical fue dirigido por Val Vega y captura la esencia y la pasión de la bachata en medio de una pareja de féminas que viven un romance.

“Lo obvio para la gente es que somos de la comunidad (LGBTQ+), pero tendríamos muy pocas cosas en común que no fuera la más evidente. Fuera de eso, en la medida que fui conociendo a Miko en un podcast donde hablaba de mí y de que mi historia de vida había sido importante para ella hablar con sus padres. Dije ‘esta nena, tengo que seguirla’ y desarrollamos una amistad. Cuando tienes alguien cerca que la ves evolucionar fue un, ‘¿cómo no voy a hacer algo con ella?’ Quería hacer algo que me incomodara y que la incomodara a ella y no podía ser en el género pop. Quería un punto medio en el género tropical y ponerla a ella a cantar y que la gente viera cosas de Miko que no conocían”, detalló la intérprete.

La voz de “Confieso” afirmó que aunque Young Miko es relativamente novata en la escena musical, de ella aprendió a cantarle libremente al género femenino en sus letras.

“Jamás hubiera pensado, hace 16 años, cantarle al género femenino. Antes, una mujer le tiene que escribir a un hombre y el hombre le tiene que cantar a una mujer o en mi caso que lo hacía sin género y que la gente se identifique como crea. Miko ha roto mucho con eso. Ella canta las cosas del género urbano como normalmente lo canta un hombre”, puntualizó.