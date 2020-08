Los cantautores Pedro Capó y Kany García, junto a los exponentes urbanos Farruko, Rauw Alejandro fueron la representación boricua esta noche en la apertura de los Premios Juventud en Miami.

Los artistas puertorriqueños quienes demostraron control absoluto en el escenario realizaron una vibrante presentación colaborativa con Camilo y la legendaria agrupación The Wailers en la versión de “One World, One Player”, tema idóneo para recoger el sentir de millones de personas ante la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de COVID-19.

Esta es la primera vez que la vocalista Kany se sale de su estilo musical para darle paso al reggae jamaiquino. Pedro Capó se proyectó en su salsa al igual que Farruko a la hora de abordar el género de Bob Marley. Todos los boricuas abrazaron el mensaje de amor de la canción y añadieron estrofas inspiradas en la cultura puertorriqueña.

Acto seguido, Pitbull se apoderó del escenario con un cuerpo de baile al ritmo de “I Believe that We will Win”.

La ceremonia de Premios Juventud es la primera en realizarse en vivo en la televisión hispana durante la pandemia. La edición este año es atípica, al no contar con público como parte de las medidas para evitar el contagio de coronavirus. Por primera vez en sus 17 años de historia, los Premios Juventud no se entregan ante una audiencia en vivo.

La producción indicó que hay estrictas normas sanitarias para los artistas que participan con números musicales en la ceremonia, que incluyen límites al número de acompañantes, puestas en escena con pocos elementos y el compromiso de respetar el uso de más mascarillas y las medidas de aislamiento social.

Los anfitriones de este año son las dos ganadoras de Nuestra Belleza Latina, la mexicana Ana Patricia Gámez y la dominicana Francisca Lachapel, quienes estarán acompañadas del conductor español Borja Voces. A este grupo se unió como animador Sebastián Yatra.

Antes de la ceremonia de entrega de estos premios se realizó la antesala bajo el nombre “PJ Takeover”, a cargo del conductor de “Sal y Pimienta” y comentador de moda Jomari Goyso, junto a la exponente latina de hip hop Amara La Negra.

Los exponentes urbanos locales Rafa Pabón y Kendo Kaponi participaron en la antesala con presentaciones de temática social.