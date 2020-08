View this post on Instagram

Desde el primer momento que llegué a ese escenario me dije a mi mismo que la silla de Vives sería la ganadora, hoy me llevo la satisfacción de haber cumplido mi palabra. Gracias Patrón @carlosvives por darme la oportunidad de ser parte de tu equipo al voltear la silla sin saber que te escogería a ti. Muy contento y honrado por esta gran oportunidad que hoy me da la dicha de poder decir que 🏆 SOY LA VOZ US 2020 🏆 Gracias Dios por esta gran bendición. #sammycolon #teamsammycolon #teamvives #lavozus #teamganador #sillaganadora #universalmusicgroup here I come...