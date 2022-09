Acaeció un siglo del nacimiento de dos compositores cuya música y letra, sentimiento y melodía, han trascendido tiempo y espacios, incluyendo fronteras. Incalculable ha sido el legado que han dejado Sylvia Rexach y Bobby Capó, quienes siguen vigentes, atemporales, latentes y vivos en la memoria colectiva.

Muchos labios, hasta en lugares recónditos, le continúan dando vida a “Nave sin rumbo, “Olas y arenas” y “Matiz de amor”, así como “Piel canela”, “Quizás, quizás, quizás” y “Llorando me dormí”, entre muchos otros temas, con los que las personas siguen teniendo conexión.

La expresión musical y romanticismo que distinguía a ambos cantautores puertorriqueños embarga de responsabilidad a un piano y tres voces que dedicarán un espectáculo en donde aseguran que las canciones serán las protagonistas. José Negroni, Aidita Encarnación, Alejandro Primero y Luis Obed se aproximan a dedicarle una emotiva velada para el disfrute del público, una bohemia a la que han llamado “A 100 años de Sylvia y Bobby”.

PUBLICIDAD

“El sustento y armazón de este espectáculo no son las grandes pantallas ni unas luces avasallantes. Este espectáculo se sustenta del sentimiento que nosotros vamos a transmitir, los cuatro en el escenario. Nosotros vamos a contar las historias y a cantar las canciones de dos grandes compositores del mundo que han sido nuestro mejor pasaporte a cualquier lugar”, explicó Alejandro Primero, quien ideó este junte, teniendo al pianista Negroni como director musical y arreglista.

Precisamente, este pianista destacado en el mundo del jazz con su Negroni’s Trío, por el respeto bien grande que le tiene a la música, destacó la enorme responsabilidad que siente al interpretar y mostrar las canciones de Sylvia Rexach y Bobby Capó. No obstante, para esta encomienda aseguró sentirse confiado de estar acompañado de tres “cuarto bates”.

“Aquí lo complicado es decidir qué se va a hacer, que fue lo genial de Alejandro de traer el proyecto a la mesa y de esa combinación de los cuatro, que a mí me crea alegría, pero me crea un compromiso muy fuerte porque yo vengo escuchando esos temas bien cantados, mal cantados, bien interpretados y mal interpretados, pero que todos los venimos escuchando hace muchos años. Es un repertorio que ya es parte de nosotros, pues yo creo que Puerto Rico, el menos conoce una canción de una y de otro, y siempre pueden cantar una frase de cualquiera de las canciones de Sylvia o de Bobby. Se trata de un repertorio bien conocido y reconocido en el mundo entero”, manifestó Negroni.

PUBLICIDAD

De igual modo, el destacado pianista destacó que goza de la ventaja que las voces que le acompañan, como lo es Aidita, Alejandro y Luis Obed, también son actores, por lo que saben cómo jugar con la historia, y esto les convierte en un junte ganador.

“Más que ser un concierto de artistas, de un pianista, arreglos y todo eso, yo creo que el protagonismo se lo llevan las canciones. Entonces, ahí es que sale a relucir el problema del compromiso que tenemos nosotros presentando este proyecto. Pero, yo estoy tan seguro y tan seguro que les recomiendo a todos que vengan porque, aunque yo no sé de pelota, he oído nombrar que el cuarto bate es el mejor. Cuando tienes tres cuartos bates, eso es a la segura”, agregó.

Las funciones están pautadas para el viernes 2 y sábado 3 de septiembre, a las 8:30 de la noche, y domingo 4 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Ensayo del espectáculo “A cien años de Bobby y Sylvia” en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde aparece actor, vocalista y bailarín Luis Obed, al lado de la actriz, cantante y músico Aidita Encarnación, junto al polifacético artista Alejandro Primero, mientras de espalda se encuentra el pianista, director musical y arreglista José Negroni. (Ramon "Tonito" Zayas)

“La sala experimental es uno de los espacios más genuinos y más espectaculares que hay para hacer un espectáculo de esta naturaleza porque te da ese contacto y esa cercanía con el público, además de que es un espectáculo que la gente que lo viene a ver no viene a experimentar nada. La gente que lo viene a ver sabe lo que viene a ver y obviamente este espacio es perfecto para eso”, señaló Aidita.

De acuerdo con Alejandro, la ambientación será una sencilla, donde se va a recrear una sala en la que cuatro amigos se reúnen con un piano de cola y algunos elementos musicales, incluyendo guitarra.

PUBLICIDAD

“Aquí la gente va a venir, van a haber unas luces adecuadas, van a escuchar un sonido muy bueno. Aquí como el actor cuando tiene un buen libreto para un personaje, nosotros le metemos al sentimiento. Que, de hecho, Negroni ha hecho unos arreglos que ha vestido las canciones dentro de su base con un toque de jazz y con un toque de Caribe, y con cosas que a veces la oreja la tienes que parar bien brutal para saber entrar, porque él te lleva de la mano a donde le dé la gana y de repente te deposita en la urna y tú dices ‘ahora es’”, manifestó el también productor y director teatral.

Por otra parte, Aidita quiso resaltar la vigencia de la música de los dos cantautores, al mencionar que todavía hay una conexión directa, que prevalece en el mundo musical y que se relaciona con Puerto Rico, con buena música y buenos músicos.

“Estamos hablando que es una música que trascendió y que permanecerá. Hay una cuestión de la música de Bobby y de Sylvia, y es que está bien escrita, no importa que sea la música más sencilla dentro de las piezas que ellos compusieron. Es música que está bien escrita y no hay forma de que la música que está bien escrita no se transforme y no permanezca, es que no hay modo. Pueden venir mil géneros en cualquier momento y en cualquier otro género moderno también seguirá el ‘me importas tú’”, comunicó la actriz, cantante y músico en referencia a canciones y versos como el que mencionó de “Piel Canela”.

PUBLICIDAD

Como mujer y músico, Aidita reconoció y agradece el haber tenido la oportunidad de dedicarse a una gama dentro de las artes y la música, y que a la misma vez se lo atribuye a mujeres como Sylvia Rexach, quien abrió camino para que tantas otras mujeres, incluyéndola a ella, se destaquen en la música.

“Cuando yo era joven, yo no lo miraba desde la perspectiva de que yo soy mujer y yo porque soy mujer tengo que estar en equis lugar. Eso no yo no lo tenía presente. En mis últimos años, miro mi carrera y mi vida, miro para atrás y digo, ‘wow!’. Es la cantidad de puertas que abrimos, que son importantes para esas mujeres que vienen por ahí en el camino, que están ahora mismo, una cantidad de mujeres talentosas que están componiendo cosas maravillosas. No es cierto que no se compone buena música, es que no se le da espacio. Sylvia abrió esa puerta porque yo no recuerdo un momento en mi vida en que yo no haya cantado su música, desde la adolescencia. Yo, que compongo también, me parecía fascinante la manera en que esa mujer describía las imágenes y las cosas que escribía”, apuntó.

A la misma vez, Aidita trajo a la atención que se debe promover la realización de más espectáculos en los que se puedan seguir exaltando la figura de Sylvia. “Siento que a Sylvia todavía no se la ha dado en este país el reconocimiento que merece. Siento que Sylvia merece estar en el nivel que tenemos a Bobby, que tenemos a Rafael (Hernández), a Pedro (Flores), a Plácido (Acevedo) y a todos esos grandes compositores hombres”, agregó.

PUBLICIDAD

Un junte generacional se da en esta presentación con la integración del vocalista, músico y bailarín Luis Obed, quien a sus 25 años de edad, se describe a sí mismo como “un caso raro” al conectar con el bolero, con la llamada música del ayer, la bohemia y todo lo que se da en ese contexto.

Tal vez lo heredó de su abuelo, según cuenta, pero asegura que siempre se sintió como magnetizado con esta música, y se tropezó con la obra de Sylvia Rexach temprano en su vida, al quedar encantado con una de sus canciones.

“Una de las cosas que me sorprendieron de Sylvia y de Bobby después, cuando lo descubrí, fue la profundidad del sentimiento, era una sensación. Lo que me capturó fue una sensación. Yo dije, ‘si yo puedo sentir esto, yo quiero transmitirlo. Entonces, hay como una responsabilidad de que ese sentimiento, esas sensaciones y esas memorias que están encauzadas en la canción y en la poesía, no se pierdan y reverberen. Es una cosa que a mí como joven ha sido difícil, porque la música actual no necesariamente va por esa línea. Sigue siendo música que está vigente porque mientras haya corazón va a haber un Bobby Capó y una Sylvia Rexach que cantar”, mencionó el también joven actor.

Presentaciones futuras

Además de las funciones en el CBA de Santurce, cuyos boletos se pueden adquirir a través de Ticket Center, “A 100 años de Sylvia y Bobby” se estará presentando también el sábado, 1 de octubre, a las 8:30 de la noche, en el recién inaugurado Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el tercer nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas, y el 17 noviembre en el Centro de Convenciones Luis A. “Wito” Santiago, de Coamo. De igual modo, el espectáculo será parte de la celebración de los 100 años del Teatro Liberty de Quebradillas. Los talentos se preparan, al mismo tiempo, para una gira para llevar este espectáculo por la costa este de Estados Unidos.