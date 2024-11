La noche en que Rauw Alejandro le dio un nuevo significado a la Plaza del Quinto Centenario en una fiesta inolvidable

Sin embargo, en la noche del viernes, 29 de noviembre, la Plaza del Quinto Centenario , hogar del famoso tótem del Viejo San Juan, ha adquirido un nuevo significado. Para muchos ya no será un recordatorio de los 500 años del inicio de la conquista española, si no, de la noche que Rauw Alejandro le regaló a su fanaticada una experiencia como pocas.

Desde temprano en la mañana, mientras la tarima todavía estaba siendo montada, llegaron los primeros fanáticos al área para reservar sus espacios. A lo largo del día, centenares de personas fueron ocupando la zona, poco a poco llenando la estrecha plaza en todos sus niveles. Cerca de las 6:00 p.m., hora de comienzo de este festival improvisado, ya las almas no cabían en la plaza y todas las calles aledañas estaban absolutamente repletas de gente lista para celebrar junto a sus artistas favoritos.

Un espectáculo lleno de sorpresas

Cerca de las 9:30 p.m., el paso en la zona, incluso caminando, era casi imposible. Por toda la parte superior de la calle Norzagaray, ocupando toda la zona de la Galería Nacional y extendiéndose por todo el cruce entre la calle del Cristo y la Dr. Rafael Rufino, cerca de la parte más alta de la plaza, miles de personas luchaban para poder alcanzar a ver un pedazo de la tarima. Pero, a pesar de que incontables personas no podían ni ver directamente lo que estaba pasando en el escenario, nadie se movía de lugar.

Las Navidades, siempre en Puerto Rico; yo no las cambio nunca, para que ustedes sepan. ¿Cuántos vinieron con sus amistades, con sus parejas, con su familia? Estamos en ‘Black Friday’, los papás se van de shopping y nosotros estamos aquí perreando hasta abajo sin miedo.

“En el pasado hay mucha inspiración, hay muchos pioneros que abrieron las puertas para nosotros. Y hoy día no estaríamos aquí, representando en el mundo entero, si no fuera por ellos”, dijo, antes de presentar a “Los reyes del perreo”, Alexis y Fido , que, además de cantar su nuevo tema junto a Rauw, ofrecieron al público uno de sus temas, hoy considerado clásico, “5 letras”.

El momento más esperado

“Muchas gracias por el amor que siempre me dan, muchas gracias por el amor que siempre le dan a los artistas de aquí, porque gracias a ese apoyo es que todos los días salen estrellas nuevas, sale gente como yo, sale gente como Rauw Alejandro. El éxito de nosotros siempre es de ustedes y por eso siempre vamos a estar para ustedes. La música de nosotros la hacen ustedes, porque ustedes son la musa . Yo soy de ustedes pa’ siempre, PR, los quiero y los amo”, dijo Benito Martínez, que llegó vestido en su peculiar estilo, llevando un sombrero de cazador, guantes y una camisa con el número 10 de Los Cangrejeros de Santurce .

Antes de dar por terminada la noche, Rauw expresó que no podía partir sin antes cantar una canción muy querida para él. La estética de su nuevo álbum toma mucho del concepto “Cosa Nostra”, nombre de la mafia siciliana, del que se ha desarrollado todo un estilo peculiar a lo largo de muchos años. La producción también parece tomar un poco de inspiración de la época de oro de la salsa romántica en Puerto Rico.

“Hay un tema muy especial que yo no me puedo ir sin cantarlo. Este tema, donde quiera que yo voy, me hace sentir en casa, aquí en Puerto Rico. Y todo el que se siente orgulloso de ser boricua que cante esta canción conmigo”, dijo el artista y bailarín antes de cantar “Tú con él”, tema cantado originalmente por el salsero Frankie Ruiz.