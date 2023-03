Desde muy temprano en la mañana, cientos de salseros se personaron a los predios del Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, para disfrutar de la edición número 39 del tradicional Día Nacional de la Zalsa. “Llegamos tempranito, porque nos encanta la salsa y bailar. No hay nada como poder escuchar todos estos cantantes que nos han puesto a bailar desde que llegamos aquí”, explicó Javier Ortiz, quien llegó acompañado de su esposa Marta desde Carolina.

Los encargados de abrir el espectáculo fueron la Orquesta del Rey, quienes inmediatamente subieron a la tarima, se ganaron al público presente. Acto seguido, la Orquesta de Roberto Burgos también le puso sabor a la caliente mañana.

“Estar por primera vez en la tarima del Día Nacional de la Zalsa fue algo espectacular. No voy a negar que primero tuve un poquito de maripositas en el estómago, pero luego caí en tiempo”, explicó Burgos, un experimentado trompetista y cantante, que lleva 17 años en la música. “Es importante que sigamos apoyando la salsa y dándole oportunidad a los nuevos exponentes. Como yo, hay otros jóvenes y otras personas que vienen subiendo. Tenemos que simplemente darle la oportunidad y apostar al talento”.

Roberto Burgos, junto a la cantante cubana, Wendy Vizcaino. (José Rodríguez Santiago)

La importancia del Día Nacional de la Zalsa también se pudo ver en la cantidad de periodistas internacionales que estaban cubriendo el evento, que incluyó a países como Colombia, Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador, entre otros.

De hecho, uno de los cantantes que más popularidad tiene en estos países latinoamericanos es Maelo Ruiz, quien aprovechó su tiempo en tarima para cantar temas de su nuevo disco, así como varios de sus clásicos. Además, le hizo un pequeño tributo al fenecido salsero Anthony Cruz. “Fuera de Puerto Rico me pongo nervioso cuando me trepo en una tarima, pero no tanto como cuando estoy en el Día Nacional de Zalsa, aquí en mi isla”, detalló el veterano salsero, a quien siempre lo han identificado más como exponente de la salsa romántica.

El cantante Maelo Ruiz se presentó en tarima. (Alejandro Granadillo)

Loco pero feliz

Más adelante, Pirulo y la Tribu puso a bailar a los presentes con su pegajoso ritmo, algo que no pasó desapercibido por el público, quien le recompensó su esfuerzo bailando desenfrenadamente. En varios de los temas, Pirulo estuvo acompañado por varios intérpretes de música urbana, incluyendo a Yomo.

Uno de los que dejó toda su energía en la improvisada pista de baile, que se formó en distintas zonas de la arena del estadio, entre las sillitas de playa, sombrillas y quioscos, fue el joven Samuel Pagán. “A me encanta bailar, pero no había aprendido salsa hasta un año y medio. Me he dado cuenta de que el baile me ayuda a conectar con gente”, explicó el artista gráfico, quien bailaba efusivamente sobre lo que es la lomita de los lanzadores del Estadio Hiram Bithorn. “Yo empiezo a bailar y se me acercan. Así he conocido a muchas amistades y qué mejor forma que hacerlo en este evento tan importante”.

Pirulo y la Tribu se presentó en el escenario del Estadio Hiram Bithorn. (Alejandro Granadillo)

Merecidos homenajes

Uno de los momentos más emotivos de la tarde ocurrió durante un merecido homenaje realizado al “Niño Bonito de la Salsa”, Ismael Miranda, quien dijo presente en el acto, luego de que en los pasados años haya tenido varios percanses de salud que lo han alejado de los escenarios. Minutos antes de subir a tarima, la Orquesta del Día Nacional de Zalsa, dirigida por Isidro Infante, acompañó a los cantantes Nino Segarra, Yolanda Rivera, Luigi Texidor y Pichie Pérez, quienes cada uno de ellos cantaron gran parte de sus éxitos.

Justo después de que Texidor terminara su presentación, Marcos Rodríguez “El Cacique”, locutor y director de programación de Z93, junto todo el talento de la emisora Z93, se dirigió al público para entregar el Premio Estrella a Miranda. El cantante, de 73 años, apareció en la tarima, acompañado de su esposa y sus hijos, mientras sonada de fondo la canción “Señor sereno”. Para sorpresa de todos los músicos y los propios animadores, Miranda agarró un micrófono y comenzó a entonar el tema como si fuera ataño. “Yo no me paré del caucho de mi casa solo para venir aquí a recibir este premio. Los vine a ver todos ustedes, que hace tiempo que no los veía”, expresó el cantante, quien recibió un caluroso aplauso de parte de todo el público presente, que fue estimado en más de 25,000 personas.

Ismael Miranda cantó varias estrofas de la canción “Señor sereno” minutos antes de recibir el Premio Estrella. (José Rodríguez Santiago)

Justo después continuó un homenaje a la Orquesta Típica 73, quienes celebran este año sus 50 años de haber sido fundada en la ciudad de Nueva York. Además de un bloque dedicado a la música de la orquesta, también pasaron por la tarima Tito Allen “El Niche”, Adalberto Santiago y José Alberto “El Canario”, quienes, en algún momento formaron parte de la agrupación. Además de ellos, también se presentaron durante el evento Álex D’Castro y el joven salsero Luis Figueroa.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron del plato fuerte de la tarde, escuchando, entonando y bailando la música de Domingo Quiñones, Charlie Aponte, La India y la esperada celebración del centenario del natalicio del legendario timbalero Tito Puente, a cargo de su hijo Tito Puente, Jr. y su orquesta. Ya en este punto, la nostalgia se apoderó de gran parte del público, quienes no pudieron dejar de moverse con cada acorde y son de la salsa clásica. Sin duda, fue un momento lleno de energía que permitió dar un cierre perfecto a lo que fue una fiesta para todos los salseros de la isla y de toda Latinoamérica.