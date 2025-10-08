Opinión
8 de octubre de 2025
Las Caribelles harán homenaje musical en memoria de Javier Santiago

El veterano grupo regresa a los escenarios el 2 de noviembre en Punto Fijo

8 de octubre de 2025 - 12:10 PM

De izquierda a derecha: Emily Krasinski, Deborah “Debbie” Arús, Norma Krasinski y Frances Jirau, Las Caribelles. (ROSARIO FERNANDEZ)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El legendario grupo puertorriqueño Las Caribelles se prepara para una noche inolvidable con su concierto “Ahora y siempre” en Punto Fijo Café Teatro en Santurce.

RELACIONADAS

La velada musical será el 2 de noviembre a las 4:00 p.m. y el público podrá revivir la magia, armonía y el encanto de una de las agrupaciones más queridas de la música popular puertorriqueña que comenzó a sonar desde la década de 1960.

Con sus inconfundibles voces y su estilo característico, Las Caribelles interpretarán algunos de sus éxitos como “La felicidad”, “Mátame” y “Perdido amor”, entre otros.

La velada incluirá un homenaje especial al fenecido Javier Santiago, fundador y director de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en reconocimiento a su incansable labor de apoyo, preservación y difusión del arte puertorriqueño. Santiago falleció el pasado 1 de octubre.

El tributo rendirá honor a su compromiso con la música, la cultura y las nuevas generaciones de artistas del país.

El espectáculo promete transportar al público por un recorrido musical que celebra su legado desde la década de 1960 hasta el presente.

Como parte complementaria del evento, los asistentes disfrutará además de la participación especial de Chicola y Chicolita, dúo que aportará humor, alegría y entretenimiento para toda la familia.

“Queremos que esta noche sea una celebración de todo lo que somos: nuestras raíces, nuestras voces y la conexión con el público que nos ha acompañado a lo largo de los años. También deseamos rendir tributo a Javier Santiago, quien dedicó su vida a destacar el talento puertorriqueño y cuyo legado seguirá inspirando a futuras generaciones”, expresaron las integrantes de Las Caribelles en declaraciones escritas.

Los boletos para el concierto “Ahora y siempre” están a la venta en la plataforma PieTix.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
