Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Las Spice Girls lanzan un álbum especial de “Forever” por su 25 aniversario

Son el grupo femenino más exitoso de la historia de la música y uno de los más influyentes durante de la década de 1990

22 de octubre de 2025 - 6:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Spice Girls, desde la izquierda: Emma, Victoria, Mel C, Geri y Mel B., en una foto de 1997. (AP Photo) (SUB)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las Spice Girls regresan en el 25 aniversario del grupo con una nueva versión de su álbum “Forever” en formato vinilo, en una edición marmolado rojo y negro limitado, que se publicará el 7 de noviembre.

RELACIONADAS

Con los sencillos “Goodbye” y “Holler”, “Let Love Lead The Way”, esta reedición especial en formato ‘gatefold’, un tipo de portada de disco de vinilo o CD que se abre como un libro, incluye cuatro láminas coleccionables de cada una de las ‘spice’, con nuevas imágenes exclusivas de esta edición de 2025.

Destacando el legado del grupo, “Forever” combina suaves influencias de R&B con puro poder pop, un imprescindible en cualquier colección de Spice Girls”, señala Universal Music en un comunicado.

La agrupación británica de música pop fundada en 1994 y compuesta por las cantantes Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton saltaron a la fama con más de 100 millones de discos certificados vendidos.

Son el grupo femenino más exitoso de la historia de la música y uno de los más influyentes durante de la década de 1990, debido a su impacto, legado, récords e impacto cultural.

Llevaron a cabo su carrera de 1996 a 2001 y entre 2007 y 2008, tras lo que protagonizaron una aparición en 2012 durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y volvieron entre 2018 y 2019 con una nueva gira, Spice World Tour 2019, ya sin Victoria Beckham.

Tags
Spice GirlsMúsicaAniversario
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: