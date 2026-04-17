Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tockischa lanza su primer álbum “Amor y Droga”

La dominicana conecta el amor y la adicción en una misma historia a través de 17 canciones

17 de abril de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante dominicana Tokischa. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante dominicana Tokischa lanzó este jueves “Amor y Droga”, su primer álbum, compuesto por 17 canciones en las que explora la relación entre el querer y la adicción y cómo las relaciones tóxicas pueden afectar a la identidad personal.

RELACIONADAS

En este disco la artista se adentra en las “emociones más intensas del amor”, y explora “su lado más oscuro”, que puede ser “tan adictivo como una sustancia”, indicó este jueves la compañía discográfica Warner Music Andina.

“A lo largo del álbum, Tokischa conecta el amor y la adicción en una misma historia, mostrando cómo una relación tóxica puede afectar la identidad, las emociones y la forma en que una persona se ve a sí misma”, destacó la promotora musical.

En este nuevo proyecto se mezclan géneros como el R&B, el dembow, el reguetón y el rap, además de incluir colaboraciones como “Mono”, junto al rapero español Kase.O; “Celos”, con el dominicano Bulin 47; “Surfboard”, junto al DJ estadounidense Skrillex y “Mi Novio”, con el DJ estadounidense Diplo.

La canción más destacada del disco, “Perreo Llorando”, llega acompañada de un video oficial que muestra la experiencia de una persona que atraviesa una ruptura “pero sale a bailar para distraerse, aunque por dentro siga triste”.

La compañía subrayó que este álbum está concebido para ser escuchado “de principio a fin” como una “experiencia completa”, en la que cada canción representa un momento distinto dentro de su historia, con el propósito de llevar al oyente por un “recorrido emocional” que va “desde los momentos más oscuros hacia un cierre más sanador”.

Tags
Cantantes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: