El cantautor puertorriqueño Lenny Tavárez recibirá el premio “La Musa Triunfador” durante la 12.ª edición de LA MUSA Awards, ceremonia del Latin Songwriters Hall of Fame (LSHOF) que se celebrará el 16 de octubre en el Flamingo Theater de Miami.

Este reconocimiento llega tras un año clave en su carrera, en el que fue galardonado por segunda ocasión como “Compositor Pop/Rhythm del Año” en los SESAC Latina Awards 2025.

Entre sus composiciones destacan “Envolver” de Anitta, “Coco Loco” de Maluma y aportaciones al álbum ganador del Grammy de Karol G, Mañana Será Bonito, con temas como “Besties” y “Gatúbela”.

El premio “La Musa Triunfador” celebra su impacto sostenido en la música latina, tanto en colaboraciones con artistas de talla mundial como en sus lanzamientos en solitario.

La gala, fundada por los reconocidos productores y compositores Rudy Pérez y Desmond Child, honra a las leyendas detrás de las canciones más influyentes de la música latina. Este año también se reconocerán figuras como Enrique Bunbury, Andrés Castro, Jorge Luis Piloto, Lalo Schifrin, Mónica Vélez, Ángela Aguilar, Charles Fox, J&N Publishing y Mike O’Neill.