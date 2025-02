Limi-T 21 lanza “MixTape21″, disco de éxitos que les “mueve a seguir haciendo música”

Los restantes “remixes” son “Mix2″ (“Yo No Me Quiero Enamorar de Ti”, “Luna Viajera” y “Aguántalo Ahí”), “Mix3″ (“Pequeña Historia de Amor”, “Soy” y “Como Tú Me Quiere” a Mí“), ”Mix4″ (“Eres mi chica” y “Arranca en Fa”), “Mix5″ (“Amor Eterno” y “Cuando Te Veo Pasar”), “Mix6″ (“Cuando Llega el Amor” y “No te Olvidaré”) y “Mix7″ (“El Baile Pega’o”, “Solo Tú y Yo” y “A la Nena le gusta”).