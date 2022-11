En una emotiva y larga ceremonia, un sinnúmero de luminarias de la música fueron exaltados, el sábado en la noche en Los Ángeles, al Salón de la Fama de Rock & Roll, incluyendo a varios artistas que completaron una larga carrera en géneros muy diferentes al rock.

La clase del 2022 que entró al Rock Hall incluyó a los grupos Duran Duran y Eurorythms, así como a los cantantes Lionel Richie, Carly Simón, Dolly Parton, Eminem, Pat Benatar y Neil Giraldo. Igualmente, se llevó a cabo varios reconocimientos especiales, incluyendo a Judas Priest, Jimmy Jam y Terry Lewis por el premio ‘Musical Excellence’; a Harry Belafonte y Elizabeth Cotten con el premio ‘Early Influence’; y Allen Grubman, Jimmy Iovine y Sylvia Robinson por el ‘Premio Ahmet Ertegun’.

Este magno espectáculo, que será televisado por HBO el sábado, 19 de noviembre, a las 8:00 p.m., abrió con la presentación de la legendaria banda Duran Duran, quienes entonaron su éxito de 1981 “Girls on Film”. Minutos antes, el el Microsoft Theatre de Los Ángeles había disfrutado de un memorable discurso de Robert Downey Jr., quien apareción con su cabeza rapada.

De izquierda a derecha, Nick Rhodes, John Taylor, Simon Le Bon y Roger Taylor del grupo Duran Duran se dirigieron al público durante la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama del Rock & Roll. (Chris Pizzello)

Luego de unos problemas técnicos, donde no se escuchaba el sonido de los instrumentos, la banda comenzó a tocar nuevamente un set que incluyó “Hungry Like the Wolf” y “Ordinary World”.

Actor seguido, Lionel Richie trajo frío y calidez al evento, abriendo su set con una interpretación sobria de su balada “Hello” que pareció hacerlo casi derrumbarse por el peso del momento. “Sus canciones son la banda sonora de mi vida, tu vida, la vida de todos”, dijo Lenny Kravitz al presentar a Richie.

Después de “Hello”, Richie pasó rápidamente a su éxito de 1977 con los Commodores, “Easy”. El ambiente pasó de suave a triunfante cuando el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, hizo una aparición sorpresa para tocar un solo de guitarra e intercambiar voces con Richie. Eso condujo a una interpretación de celebración de “All Night Long” de 1983 que provocó la mayor reacción de la noche.

En su discurso de aceptación, Richie arremetió contra aquellos durante su carrera que lo acusaron de alejarse demasiado de sus raíces negras. “El rock & roll no es un color”, añadió Richie. “Es un sentimiento. Es una vibra. Y si dejamos que esa vibra llegue, esta sala crecerá y crecerá y crecerá”.

Eurythmics y Eminem

El grupo Eurythmics subió al escenario a continuación con una interpretación conmovedora y bailable de “Missionary Man” de 1986. “Bueno, nací como pecadora original, nací del pecado original”, cantó la cantante Annie Lennox, haciendo que la audiencia aplaudiera y se pusiera de pie cuatro horas después del espectáculo. Fue seguido por una interpretación conmovedora de su éxito más conocido, “Sweet Dreams”.

Momentos después, su compañero musical, Dave Stewart, llamó a Lennox “uno de los mejores intérpretes, cantantes y compositores de todos los tiempos”. “Gracias, Dave, por esta gran aventura”, dijo entre lágrimas Lennox.

Eminem, a la derecha, cantó junto a Mr. Porter la noche del sábado 5 de noviembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, durante la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Rock & Roll. (Chris Pizzello)

Por su parte, como lo ha sido a lo largo de su carrera, Eminem fue el caso atípico. Fue el único artista de hip-hop entre los invitados, el único cuyo apogeo llegó después de la década de 1980, y aportó un toque especial a la velada que de otro modo faltaría fuera del estilo de heavy metal de Judas Priest.

También llevó el juego de estrellas invitadas a otro nivel. Después de abrir brevemente con “My Name Is” de 1999, trajo a Steven Tyler de Aerosmith para cantar el coro de “Sing for the Moment” de 2003. Luego invitó a Ed Sheeran a cantar su parte en tema de 2017, “River”, mientras caía lluvia sobre el escenario.

“Probablemente se supone que no debo estar aquí esta noche por un par de razones”, dijo Eminem, quien vestía una sudadera con capucha negra, mientras aceptaba el honor. “Uno, lo sé, es que soy rapero y este es el Salón de la Fama del Rock & Roll”.

Es solo el décimo artista de hip-hop entre más de 300 miembros del Salón de la Fama. Fue admitido por su productor y mentor, el Dr. Dre, a quien atribuyó haberle salvado la vida.

Pat Benatar y Neil Giraldo

Pero los creadores de éxitos de la década de 1980 definieron la noche. “Pat Benatar siempre llegaba a lo más profundo de sí misma y salía rugiendo de los altavoces”, mencionó Sheryl Crowe en su discurso de inducción a Benatar.

Benatar, incluida junto con su compañero musical de toda la vida y esposo Neil Giraldo, subió al escenario con él y mostró ese poder momentos después. “¡Somos jóvenes!” cantó la mujer de 69 años, con su largo cabello gris ondeando mientras se elevaba a través de una versión de “Love is a Battlefield” de 1983.

Dolly Parton gritó a la audiencia “¡Soy una estrella de rock ahora! Esta es una noche muy, muy, muy especial”, mientras aceptaba su entrada al Salón de la Fama del Rock & Roll. (Chris Pizzello)

Los invitados ausentes de la ceremonia incluyeron al guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, quien lleva cuatro años luchando contra un cáncer de próstata avanzado, Harry Belafonte, de 95 años, y Carly Simon, quienes perdieron a sus hermanas Joanna Simon y Lucy Simon, ambas también cantantes, por cáncer en días consecutivos.

Simon fue nominada por primera vez, más de 25 años después de ser elegible. Olivia Rodrigo, 60 años menor que Simon y, con mucho, la artista más joven de la noche, subió al escenario para cantar la canción característica de Simon, “You’re So Vain”.

Janet Jackson apareció con un traje negro y una gran cantidad de cabello sobre su cabeza, rehaciendo la portada de su exitoso álbum “Control”, mientras presentaba a los dos hombres que hicieron ese y muchos otros discos con ella, los escritores y productores Jimmy Jam y Terry Lewis.

Cuando ellos nominados se anunciaron en mayo, Parton “respetuosamente” se negó, diciendo que no parecía adecuado para ella tomar un lugar como artista country hasta la médula. Estaba convencida de lo contrario y terminó siendo la cabeza de cartel el sábado por la noche. “¡Soy una estrella de rock ahora!”, gritó mientras aceptaba el honor. “Esta es una noche muy, muy, muy especial”.

Parton dijo que tendría que ganarse su lugar retroactivamente.

Desapareció y emergió momentos después vestida de cuero negro con una guitarra eléctrica y comenzó a cantar una canción que escribió solo para la ocasión. “He estado rockeando, rockeando, rockeando, rockeando desde el día en que nací”, cantó, “y seguiré rockeando hasta el día en que me haya ido”.