Además de estar feliz por su próximo encuentro con el público de Puerto Rico que siempre la sigue, la cantante Lissette Álvarez promete un concierto con muchas sorpresas, que incluirá invitados especiales. Pero no quiere soltar prenda de quién o quiénes serán, ni tampoco de otras primicias que ha preparado para su espectáculo “Justo yo” que, originalmente, solo sería una presentación, el domingo, 27 de agosto a las 6:00 de la tarde, aunque se abrió una segunda función, el sábado, 26 de agosto a las 8:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes, en Santurce.

“(El público) va a disfrutar de muchos temas que hace mucho tiempo no escuchan. Pero si te digo las sorpresas no tiene impacto. Pero van a pasar cosas interesantes en el show”, promete la cantautora de 74 años, quien por ahora no tiene intenciones de retirarse de los escenarios.

Sin embargo, afirma que será un concierto en el que el público “va a disfrutar porque cantará las canciones de siempre que la gente quiere escuchar y algunas que hace mucho tiempo no canto”. Una que no puede faltar es “Eclipse total del amor” y otra que a ella le gusta mucho, “A veces”, al igual “No soy una señora”.

PUBLICIDAD

“La gente siempre quiere escuchar canciones que conoce o que hace tiempo no escucha”, agrega Lissette, aunque dice que también espera integrar canciones nuevas y otras que escribió hace ya varios años.

La cantautora dice que se siente muy afortunada de tener tantos seguidores “que me escriben cosas tan bellas en las redes sociales”. En ese sentido, cree que los dos conciertos que ofrecerá a fines de este mes en Puerto Rico también representan una oportunidad de agradecer el apoyo que ha tenido a lo largo de una carrera de más de cuatro décadas.

“Tengo fans que me siguen desde hace tantos años y hemos compartido como familia. Eso me halaga mucho y me da mucha emoción, es muy lindo”, añade emocionada la cantante, quien dice que hay gente joven que la está descubriendo y que le escriben para dejarle saber las canciones que le gustan.

Recuerda, por ejemplo, que en las fiestas de la calle San Sebastián de este año tuvo una “experiencia muy linda” con los jóvenes y adultos jóvenes y personas mayores que estuvieron en su concierto. “Me llamó mucho la atención y me emocionó que había gente joven cantando mis canciones”.

La artista, que es consciente del auge de la música urbana entre los más jóvenes, dice que no le gustan las canciones con letras groseras o en las que se habla de la mujer de forma despectiva. Pero cree que hay algunas “que tienen letras interesantes”. Por eso no descarta que, en el futuro, si encuentra alguna que le guste podría considerar interpretarla. “Sería divertido e interesante”.

PUBLICIDAD

Su regreso a la isla no representa que se haya ido, de hecho la cantante asegura que nunca lo ha hecho. “Siempre digo que soy cubarriqueña. Yo viví en Puerto Rico por más de veinte años, mucho más tiempo del que estuve en Cuba porque salí cuando tenía 7 años. Tengo la bendición de tener un apartamento en Isla Verde y voy continuamente. Esta es mi segunda patria”, asegura la famosa intérprete, tras darles las gracias al público “que siempre ha respondido y me ha seguido por tantos años”.

“Yo digo que mis fanáticos son como una red de escolares que se encuentran después de 20 años. Los invito al show porque sé que la van a pasar requetebién. Vamos a pasar dos noches muy hermosas; les va a gustar el escogido de canciones, las cosas que van a pasar, los cuentos que voy a hacer…”, promete la artista, quien indica que está planificando futuras presentaciones en diversos lugares. “Ahora me está manejando Gonzálo Rodríguez y tengo muchos planes”, agrega la cantante, quien dice entre risas que no tiene intenciones por ahora de retirarse.

Los boletos para el concierto “Justo yo” ya están a la venta en el Centro de Bellas Artes (787-620-4444); en Ticket Center (787-792-5000) y en Ticketera. Además, puede visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/3WdCeRo. El evento es una presentación de Producciones Topical.