Lo que confesó Pedro Capó rumbo a su primer Grammy anglosajón

“Siendo sincero, le tenía muchas ganas y me emocioné mucho. Respeto a todos los colegas que están ahí. Pablo Alborán es un duro, AleMor tiene un disco precioso, Paula Arenas y Maluma sabemos que es un ícono. Estoy súper contento. En este disco me atreví a ser yo ante toda adversidad y a escuchar pocas opiniones. La pandemia me apoyó en eso y me lleva a crear el estudio en casa y todas las vivencias de ese tiempo, las altas, las bajas y los bastiones de mi bienestar y la gratitud se destilan en este disco. Regresé a sonidos de mis principios que no experimentaba con profundidad y al final de día la honestidad es lo que ha conectado con la gente”, indicó el cantante, que también está nominado para Premio Lo Nuestro en las categorías de “Artista pop masculino”, “Canción del año pop” y “Álbum del año”.