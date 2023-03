Nota del editor: Esta es la novena entrega de una serie de reportajes que publicará El Nuevo Día al viajar en exclusiva a Europa para cubrir el “Camínalo Tour”.

LONDRES. – El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa siempre ha sido un soñador, que ha ido tras la realización de lo que se propone. Presentarse la noche del sábado en The London Palladium, en la ciudad de Westminster, ubicada en el centro de Londres, fue otro de los sueños cumplidos.

El majestuoso teatro, cuya fachada se remonta al siglo 19 y que al momento en su interior conserva muchas de sus características originales, ha servido para interpretaciones diversas desde que fue inaugurado en 1910. Ha acogido a grandes estrellas como Judy Garland, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, The Beatles, Adele, el programa Saturday Night Live y Bon Jovi, entre otros numerosos espectáculos, conciertos y eventos.

“Yo estoy muy emocionado porque es un lugar icónico. Sin quitarle importancia a ninguna de las presentaciones, tengo mucha ilusión de estar ahí, como lo fue en el Casino de París, que es uno de los teatros más antiguos, y como han sido otros lugares icónicos como el Carnegie Hall y el Radio City Hall, por ejemplo. Se me dio esta oportunidad y estoy emocionado de presentarme ahí, donde se han presentado grandes de verdad. Mañana me toca a mí. Estoy pensando seriamente dormir esta noche dentro del teatro para no perderme ni un minuto”, indicó durante la tarde del viernes a su arribo a la ciudad inglesa, la cual visitó por sexta ocasión.

10 marzo 2023 Londres, Reino Unido Caminalo Europe Tour 2023 Gilberto Santa Rosa se presenta en The London Palladium. Es el segundo latino y primer puertorriqueño en presentarse en dicha sala. En la foto Santa Rosa camina por el icónico teatro antes de comenzar la función Foto: Wanda Liz Vega (WANDA LIZ VEGA)

Es en los teatros donde Santa Rosa dice sentirse en el ambiente idóneo para su máxima manifestación como artista, por lo que dicha presentación lo tenía muy ilusionado. Así que en la mañana del sábado no chistó en llegar hasta la Oxford Street en la ciudad de Westminster, para ver el recinto londinense desde las afueras. En su fachada, una pantalla digital con su foto anunciaba lo que sería la cita del público con el llamado Caballero de la Salsa.

“Gilberto es un historiador de los sitios que pueden cambiarle el camino, la ruta, y pienso que ha logrado casi todos los lugares en los que se ha querido presentar, como en The London Palladium, en el Carnegie Hall, el Radio City Music Hall, el Lincoln Center, el Teatro Teresa Carreño, el Auditorio Nacional de México, y tener la oportunidad de producirlos nosotros. Cuando digo nosotros, somos este grupo que incluye a sus hijos, a él y a mí”, expresó a El Nuevo Día el productor puertorriqueño, Rafo Muñiz, quien es su manejador artístico.

10 marzo 2023 Londres, Reino Unido Caminalo Europe Tour 2023 Gilberto Santa Rosa se presenta en The London Palladium. Es el segundo latino y primer puertorriqueño en presentarse en dicha sala. Durante el día hizo una recorrido por el área de Westminster donde ubica el teatro, junto a su productor Rafo Muñiz. Foto: Wanda Liz Vega (WANDA LIZ VEGA)

Unas horas previas al espectáculo, el cantante llegó hasta el emblemático teatro para conocer más de cerca ese lugar en el que sabía que grandes figuras se habían presentado, pero lo observaba esta vez sabiendo también que ese era su momento. Hasta ahí lo había llevado su gira “Camínalo Europe Tour”, con la que ha visitado las ciudades de París, Barcelona, Alicante, La Coruña, Madrid, Berlín y Zúrich, por los pasados días.

“El hecho de que sea un reto es que lo hace interesante. Yo creo que tanto él como yo, hemos tenido una oportunidad de caminar juntos y lograr muchos eventos que han transformado la historia de la música tropical con mucha humildad lo digo, pero están ahí. Esta gira ha estado repleta de retos y oportunidades, muchos completamente nuevos para nosotros, como fue el Palacio de Vistalegre en Madrid, donde yo dudo que haya otro artista tropical puertorriqueño que haya tenido la oportunidad de presentarse ante un público tan grande y tan exigente porque estaba compuesto de colombianos, dominicanos, venezolanos, cubanos, peruanos, lleno de hispanos y de españoles, pero de muchos hispanos”, agregó Muñiz.

10 marzo 2023 Londres, Reino Unido Caminalo Europe Tour 2023 Gilberto Santa Rosa se presenta en The London Palladium. Es el segundo latino y primer puertorriqueño en presentarse en dicha sala. En la foto Santa Rosa camina junto a Omar, su hijo y uno de los productores del evento por el icónico teatro antes de comenzar la función Foto: Wanda Liz Vega (Wanda Liz Vega Dávila)

Con todo listo y sin público, Santa Rosa pudo contemplar los asientos de terciopelo rojo, los detalles de yeso y los acabados de mármol rosa en este reciento con capacidad para unas 2,200 personas, y que llenó a capacidad. “Soy el segundo latino en presentarse aquí, el primero fue Marco Antonio Solís, el Buki. Yo soy el primer puertorriqueño”, señaló la voz de “Almas Gemelas”.

Asimismo, recorrió su interior, los pasillos, las escaleras en espiral, los dos elegantes bares, subió hasta los niveles más altos en donde ubican más butacas, y pudo apreciar la exhibibición de pósters de pasados espectáculos históricos, junto a sus hijos Omar y Joel, quienes así como su padre se sentían emocionados por el logro alcanzado, que también era el suyo.

“Hacemos de los sueños, realidad. Pienso que mientras la música urbana nuestra, desarrollada por puertorriqueños y productores puertorriqueños, sigue marcando el paso en el mundo en general, Gilberto -que tengo la suerte y responsabilidad de trabajar con él-, continúa abriendo camino para los géneros tropicales, presentándose en este lugar como el London Palladium. Nos crea mucha satisfacción a él y a mí, especialmente en el caso mío, que he tenido una carrera demasiado larga y Gilberto que no cesa de sorprendernos”, añadió su manejador.

Emocionante velada

Se le cumplió el sueño a Santa Rosa, quien ha demostrado establecer su propia ruta a lo largo de su trayectoria musical de 45 años. La noche del sábado, 11 de marzo fue el protagonista de The London Palledium. Como se tenía programado, puntual a las 8:45 de la noche dio inicio a su presentación, ataviado de azul, en la que derrochó con su talento durante las dos horas del espectáculo.

Con la nitidez del sonido y su voz incólume, complació a los fanáticos con un repertorio que incluyó temas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, que se han convertido en los favoritos, como lo fue “Vivir sin ella”, con la que el público, ante sus incesantes aplausos, lo obligaron a tomarse una pausa mientras el intérprete emocionado levantó su brazo a modo de saludo y agradecimiento. Lo mismo ocurrió con el tema “Conciencia”, uno con el que recibió gritos y vítores.

“Estoy de vuelta a Londres, aunque es la pimera vez en este escenario. Estoy cotentísimo, para mí es un sueño hecho realidad visitar este lugar. Gracias a ustedes podemos lograr este sueño, uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Me gusta y me divierte mucho esta ciudad. Caminando por ahí me encontré con mucha gente de Latinoamérica”, dijo antes de comenzar a saludar e ir mencionando a cada uno de los países presentes.

Como en los pasados conciertos de esta gira, ha sido el público de Venezuela y Colombia el más que se ha dejado sentir en lo que se ha convertido en una fiesta latina, que el domingo hace su última parada en Palma de Mallorca.

“Tomo una pausa para agradecer nuevamente por los momentos espectaculares. Hemos tenido una bonita gira y, sobre todo, estar en este escenario”, expresó el cantante de 60 años, quien gozó de la cercanía del público, incluyendo a aquellos ubicados en el segundo y tercer nivel del teatro, lo que permitió un intercambio memorable.

El espectáculo contó con la excepcional ejecución de los 13 integrantes de su orquesta, compuesta por su director musical desde hace 35 años, Georgie Torres, Rebeca Zambrana, Saviel Cartagena, Pedro Marcano, Johnny Torres, Luis Marín, Gerardo Rivas, Pete Perignon, Juan Carlos Vega, Lucero Bolaños, Michael Pérez, Genaro Ramírez y Michelle Brava. Estos, junto al equipo de producción, acompañaron al cantante vía terrestre, férrea y aérea para llegar a los múltiples destinos.