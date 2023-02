En una ceremonia sumamente larga, pero llena de momentos muy emocionantes, se celebró la edición número 65 de los premios Grammy, los más importantes de la industria de la música en Estados Unidos, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La ceremonia, que abrió con una explosiva presentación del puertorriqueño Bad Bunny y quien ganó el premio a Mejor álbum de música urbana, tuvo como grandes ganadores a Beyoncé, quien se llevó a su casa cuatro galardones, seguida por Kendrick Lamar y Harry Styles, con tres Grammy cada uno.

Sin embargo, los galardones más importantes fueron a las manos de distintos artistas, lo que hizo que los mensajes dados por los ganadores tuvieran sustancia y, en muchos casos, mucha emotividad. Por ejemplo, la categoría más importante, la de Álbum del año, donde estaba nominado Bad Bunny, fue a parar a manos del británico Harry Styles, por su trabajo con “Harry’s House”.

Además, en una sorpresiva decisión, el tema “About Damn Time”, de Lizzo, fue premiado como la Grabación del año en la 65 edición de los Grammy. Al escuchar su nombre, la joven cantante se quedó petrificada en su asiento y con la boca abierta. Una vez en tarima, dio un memorable discurso de agradecimiento, en donde hizo un repaso de su carrera musical, agradeció a todos aquellos que han estado involucrados en su carrera e hizo una mención especial a Beyoncé por haber sido su inspiración.

Por otro lado, la veterana cantante de música country, Bonnie Raitt, se llevó el premio Grammy a la Canción del año por el tema “Just Like That”. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue la encargada de entregar este premio en el que Raitt se impuso a los temas de Adele, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé, Harry Styles, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar.

De la misma forma, la cantante de jazz Samara Joy, natural del Bronx en Nueva York, recibió este domingo el Grammy a Mejor nuevo artista, por encima de artistas como Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Durante la velada, Beyoncé ganó su premio número 32, rompiendo un récord de 26 años. “Estoy tratando de no ser demasiado emocional”, dijo la superestrella después de su histórica victoria mientras su esposo, Jay-Z, se ponía de pie y la aplaudía. La cantante agradeció a su difunto tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla. “Solo estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios”.

Beyoncé ganó como mejor canción de R&B por “Cuff It”, grabación de música dance-electric por “Break My Soul”, interpretación tradicional de R&B por “Plastic Off the Sofa” y álbum dance-electric por “Renaissance”, que también está nominado a la categoría de álbum. del año.

Bad Bunny dejó su marca

Además de brillar en el espectáculo de apertura de la ceremonia, Benito Antonio Martínez ganó el premio al Mejor álbum de música urbana en los premios Grammy del 2023. El artista compitió con su álbum “Un verano sin ti” con otros cantantes puertorriqueños como Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko, así como el colombiano Maluma.

“Gracias. Esto es muy fácil, porque yo hice este disco con amor y pasión, y cuando haces las cosas con amor y pasión, las cosas son más faciles. Quiero darles las gracias a todos los que escuchan mi música, a todos los artistas que grabaron conmigo y a los productores que trabajaron en el disco”, expresó el puertorriqueño, quien habló en inglés y en español. “Se lo quiero dedicar a Puerto Rico, la cuna y la capital del género y de las leyenda, pero especialmente a todos a las nuevas generaciones que siguen refrescando el movimiento”, expresó el puertorriqueño, quien habló en inglés y en español”.

Bad Bunny también estuvo nominado para las categorías de Álbum del año (“Un verano sin ti”), así como Mejor interpretación pop como solista (“Moscow Mule”). Este es el tercer Grammy anglosajón del artista nacido en Vega Baja, luego de haberlo conseguido con en el 2020 (Mejor álbum de pop o urbano latino por “YHLQMDLG”) y en el 2022 (Mejor álbum de música urbana por “El último tour del mundo”).

Entre otros premios entregados a latinos durante la ceremonia se encontró el dado al panameño Rubén Blades y el grupo brasileño Boca Livre, quienes ganaron el premio a Mejor álbum latino por su trabajo “Pasieros”.

Por otro lado, la española Rosalía ganó el premio a mejor álbum de rock o música alternativa por “Motomami”. Junto a la artista, nacida en Sant Cugat del Vallès, estaban nominados grupos y cantantes como Cimafunk, Jorge Drexler, Mon Laferte, Gaby Moreno y Fito Paez.

De la misma forma el Mejor álbum de música regional mexicana paró en manos de Natalia Lafourcade por su álbum “Un canto por México”.

Entre los premios entregados de más interés para la comunidad latina incluyó Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales, que fue a parar a manos del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien junto a Mike Elizondo y Tom McDougall trabajaron en la música de la película “Encanto” de Disney.

Lista de galardones de los premios Grammy del 2023