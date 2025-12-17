Luis Enrique presentará en el Coliseo de Puerto Rico un concierto único

La venta de boletos del concierto de Luis Enrique “Hoy y Siempre” que se llevará a cabo el sábado, 2 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, comenzó hoy.

En un concierto que solo se presentará en Puerto Rico, el “Príncipe de la Salsa” llegará al Coliseo José Miguel Agrelot, con el carisma que lo caracteriza, en un espectáculo lleno de mucha buena música y grandes sorpresas.

“El público que asista a mi concierto Luis Enrique ‘Hoy y Siempre’ podrá sentir por qué mi música tiene un color propio. A través de cada canción descubrirán cómo, con los años, he ido uniendo influencias, caminos y aprendizajes que me han llevado a un sonido nacido de la búsqueda, no de las modas, ni de las tendencias. Lo que comparto en el escenario es fruto de ese recorrido: una mezcla honesta de lo que he vivido, lo que he estudiado y lo que sigo aprendiendo cada día“, indicó con entusiasmo el también compositor y músico.

El nicaragüense cuenta en su carrera una gran cantidad de éxitos desde sus comienzos en los 80. Son muchos los que han musicalizado la vida de miles personas en estas más de tres décadas que ha llevado su música alrededor del mundo, entre otros podemos mencionar: “Desesperado”, “Mi Mundo”, “Así es la Vida”, “San Juan Sin Ti”, “Amor y Alegría”, “Yo No Sé Máñana”.

“Para mí, este show en el Coliseo de Puerto Rico significa mucho más que un concierto: es un capítulo que se suma a tantos sueños que en los últimos años se han materializado de una manera muy especial. Volver al Coliseo es regresar a casa: a la tierra que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me sostuvo, me abrazó y me dio la certeza de que mi voz tenía un lugar en el mundo. Es el reencontrarme con ese primer impulso que dio forma a mi carrera y agradecer – desde el alma – a un público que ha sido parte esencial de mi historia” finalizó diciendo Luis Enrique, quien recientemente recibió un Latin Grammy por su canción “Aguacero”, en la categoría Canción Raíces, junto al trío venelozano C4 Trio.

Los boletos para Luis Enrique “Hoy y Siempre” están disponibles en Ticketera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.