Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Enrique presentará en el Coliseo de Puerto Rico un concierto único

La venta de boletos inicia hoy

17 de diciembre de 2025 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Enrique (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La venta de boletos del concierto de Luis Enrique “Hoy y Siempre” que se llevará a cabo el sábado, 2 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, comenzó hoy.

RELACIONADAS

En un concierto que solo se presentará en Puerto Rico, el “Príncipe de la Salsa” llegará al Coliseo José Miguel Agrelot, con el carisma que lo caracteriza, en un espectáculo lleno de mucha buena música y grandes sorpresas.

“El público que asista a mi concierto Luis Enrique ‘Hoy y Siempre’ podrá sentir por qué mi música tiene un color propio. A través de cada canción descubrirán cómo, con los años, he ido uniendo influencias, caminos y aprendizajes que me han llevado a un sonido nacido de la búsqueda, no de las modas, ni de las tendencias. Lo que comparto en el escenario es fruto de ese recorrido: una mezcla honesta de lo que he vivido, lo que he estudiado y lo que sigo aprendiendo cada día“, indicó con entusiasmo el también compositor y músico.

El nicaragüense cuenta en su carrera una gran cantidad de éxitos desde sus comienzos en los 80. Son muchos los que han musicalizado la vida de miles personas en estas más de tres décadas que ha llevado su música alrededor del mundo, entre otros podemos mencionar: “Desesperado”, “Mi Mundo”, “Así es la Vida”, “San Juan Sin Ti”, “Amor y Alegría”, “Yo No Sé Máñana”.

“Para mí, este show en el Coliseo de Puerto Rico significa mucho más que un concierto: es un capítulo que se suma a tantos sueños que en los últimos años se han materializado de una manera muy especial. Volver al Coliseo es regresar a casa: a la tierra que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me sostuvo, me abrazó y me dio la certeza de que mi voz tenía un lugar en el mundo. Es el reencontrarme con ese primer impulso que dio forma a mi carrera y agradecer – desde el alma – a un público que ha sido parte esencial de mi historia” finalizó diciendo Luis Enrique, quien recientemente recibió un Latin Grammy por su canción “Aguacero”, en la categoría Canción Raíces, junto al trío venelozano C4 Trio.

Los boletos para Luis Enrique “Hoy y Siempre” están disponibles en Ticketera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.

Luis Enrique “Hoy y Siempre” es una producción de Tony Mojena Entertainment.

Tags
Luis EnriqueColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: