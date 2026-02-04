Luis Enrique regresa a Puerto Rico para celebrar y agradecer sus 38 años de carrera

La carrera musical del salsero nicaragüense Luis Enrique ha sido tan larga y fructífera que tiene unas ganas enormes de presentarse ante su público para agradecer todas sus bendiciones y todo el cariño que ha recibido. Esto se torna más especial aún cuando se trata de un concierto en Puerto Rico, a la que llama su “segunda casa”.

La próxima oportunidad que tendrá el músico y cantautor para demostrarles su cariño a sus seguidores en la isla será el sábado, 2 de mayo de 2026, cuando se presente por primera vez como solista en el Coliseo de Puerto Rico con el concierto “Hoy y siempre”.

“Hace más de ocho meses que llevamos configurando lo que queremos mostrarle al público en este espectáculo, que no es otra cosa que un repaso por mi carrera de 38 años, incluyendo las canciones icónicas y después moldeando todo lo demás, con temas que he grabado recientemente, así como otras del pasado”, indicó Luis Enrique en entrevista con El Nuevo Día. “Hoy, más que nunca, estoy muy agradecido por esta maravilla de carrera que he tenido”.

De hecho, el artista nicaragüense siempre guarda un grato recuerdo del público boricua, ya que fue en Puerto Rico donde inició su carrera, residió en las décadas de 1980 y 1990 y grabó los álbumes que sentaron las bases de su trayectoria musical.

“Además, el concierto ‘Hoy y siempre’ para mí es, indudablemente, un abrazo a mi segunda casa, Puerto Rico. Venir a la isla es como volver a mi casa. Este pueblo me abrazó y me dio la enorme posibilidad de hacer carrera y de ser hoy día el artista que soy gracias a ese primer empujón que me dieron”, añadió el cantante, cuyo nombre de pila es Luis Enrique Mejías López. “Así es que vengo a darles todo y a dejar todo en ese escenario. Yo sé que va a ser una experiencia increíble para el público, como lo va a ser para mí también”.

De hecho, esa conexión que tiene con Puerto Rico se evidenció en el verano del 2025, cuando llevó a cabo varios conciertos sinfónicos en el Centro de Bellas Artes, que superaron todas las expectativas que tenía. “No pudimos hacer más funciones, porque no había fechas disponibles, pero la respuesta fue tal y la voz se corrió tan rápido que nosotros podríamos haber hecho unos cuantos más”, destacó el artista nacido en Somoto, Nicaragua. “Siempre digo que la gente a veces sabe que quiere algo, pero quizás no saben con toda certeza qué es ese algo, y viene el artista y se lo da. Pero, en esos conciertos no quería bajarme del escenario, porque la energía era increíble y la gente estaba súper conectada”.

Latin Grammy

En noviembre de 2025, Luis Enrique tuvo una grata sorpresa que lo llenó de alegría y emoción al recibir el premio Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Raíces, por el tema “Aguacero”, que grabó junto a la agrupación C4 Trío. En esa categoría compitió junto a cantantes como Natalia Lafourcade, Anita Vergara, Tato Marenco y el puertorriqueño Bad Bunny, quien estaba nominado por la canción “Lo que le pasó a Hawai”.

“Es muy loco, porque esta categoría se estrenaba este año. En el caso de esta canción y su categoría, me fue muy grato recibirlo, porque es un tema que no intenta abordar o abrazarse a una causa política en específico”, señaló el intérprete de temas como “Yo no sé mañana” y “San Juan sin ti”. “Creo que los premios en ese caso representan una responsabilidad de seguir haciendo música que realmente conecte con la gente, que, más allá de intentar o no ser un producto netamente comercial, sí verdaderamente deje algo en el corazón de la gente, y creo que con esta canción lo logramos”.

Nuevo álbum de camino

Esa búsqueda de crear música que guste a los oyentes se verá en manifiesto en un nuevo álbum en el cual Luis Enrique trabaja desde hace mucho tiempo y que espera esté disponible para ser escuchado en abril de 2026, semanas antes del concierto que dará en la isla. Este será su primer álbum completo en solitario y con temas inéditos desde que grabó “Soy y seré” en 2011.

“Es un álbum que viene cargado de buena música, con canciones inéditas todas, aunque algunas ya las hemos lanzado en los pasados meses. Tengo tanto material, que voy a tener que hacer dos volúmenes que estarán disponibles en dos fechas distintas”, añadió el cantautor de 63 años. “Vienen colaboraciones muy bonitas, con música bailable y algunos boleros, y es un disco que me lo he disfrutado mucho, porque me he dado el tiempo de hacerlo, me he tomado el tiempo para incurrir en detalles y ponerles mucha atención a las letras”.

Además de estos proyectos, el salsero también lleva un tiempo trabajando y grabando un álbum junto a su tío, Luis Enrique Mejía Gotay, un reconocido cantautor, poeta y activista social que es pilar dentro de la música de trova y folclórica nicaragüense. “Mi tío es un tipo a quien yo admiro y que siempre ha sido mi brújula; él es mi gurú, él es la persona a quien desde niño he querido imitar como ser humano, como creador, como compositor y como talento”, mencionó el artista. “Es un disco interesante, porque es un disco de él para mí, pero sobre todo de mí para él. Es casi un homenaje a quién es él y lo importante que ha sido, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchos cantautores de música latinoamericana”.

Los temas de este proyecto surgieron tanto de manera individual como en colaboración, dando como resultado composiciones de gran belleza. Para Luis Enrique, trabajar junto a una figura con tanta experiencia de vida y un dominio profundo del lenguaje ha sido una vivencia muy significativa, especialmente por la oportunidad de musicalizar esas letras. El álbum recoge influencias del folclor nicaragüense y también de tradiciones musicales de países como Argentina, Chile y Perú. Actualmente, se encuentran afinando algunos detalles finales con la meta de lanzar el disco este año.

Sin embargo, antes de que el público pueda escuchar estos nuevos trabajos discográficos, Luis Enrique trabajará en lo que será el concierto “Hoy y siempre”, donde no solo celebrará su larga trayectoria, sino que reafirmará su vínculo con Puerto Rico, su compromiso con la música y su deseo de seguir creando desde la honestidad.