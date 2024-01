A Lupita Infante el apellido no la ha ayudado tanto como la gente podría creer. De hecho, podría decirse que es la heredera de un linaje complejo y tan grande en la música como lleno de tragedias en lo personal. Su abuelo fue una de las voces y rostros más reconocidos en la historia de la música mexicana y encontró su fin de forma inesperada en 1957 en un accidente de aviación a los 39 años. Su padre, bautizado con el mismo nombre que su abuelo, se encontraría con la muerte, producida por sus propias manos en 2009, a los 59 años.

Así que, desde el principio, ser la nieta de Pedro Infante y la hija de Pedro Infante, Jr. no ha traído consigo mucho más que el peso del apellido.

La vida de Lupita Infante ha estado colmada de trabajo. Desde que migró junto a su madre a Estados Unidos, ha conocido lo que es el sacrificio. Estudió etnomusicología y se costeó parte de sus estudios trabajando largas horas conduciendo carros y moviendo a personas a través de servicios de transporte. Y aunque lleva varios años de carrera, Lupita Infante reconoce que todavía le falta camino.

“Las personas que realmente conocen la historia, desde mi abuelo hasta mi padre, saben que ha sido una historia marcada por la muerte de mi abuelo, cuando falleció mi abuelo en 1957, mi padre solamente tenía siete añitos. Fue algo muy trágico que yo creo que marcó la vida muy fuerte de mi padre. Igual, mi papá falleció cuando yo tenía 22 años, pero también siento que a mí me hizo mucha falta, porque yo todavía no empezaba profesionalmente en la música, pero tras su muerte, es lo que de verdad me impulsó a seguir esto de la música y muchas personas tal vez piensan que como soy nieta de Pedro Infante, pues todo se me ha dado muy fácil. Pero, la realidad ha sido otra”, dijo Infante en entrevista con El Nuevo Día.

“Mi madre es inmigrante que se vino a los Estados Unidos, que ha luchado por tener una vida mejor. Ella siempre trabajó en escuelas como asistente de maestra, ella es la que me crio, la que me enseñó cómo es que se trabaja para uno mismo y cómo salir adelante. Eso ha sido mi modelo y yo nunca dependí de mi padre. Las personas piensan como que hay que dinero o herencia por lo de Infante, pero no. La verdad es que a nosotros no nos tocó nada. Pero me ha enseñado que es muy bonito poder trabajar y todo lo que he logrado es por mis propios méritos”.

Hoy, Infante es una de las caras más visibles en un movimiento de mujeres que cada vez más van ocupando lugares que antes eran reservados exclusivamente para hombres en la música mexicana.

“La música mexicana y bueno, yo creo que en la cultura, generalmente, siempre ha sido más patriarcal, donde los hombres siempre han tenido las posiciones de poder, las mujeres estaban más en casa con los hijos, o lo que sea. Y siento que como ha cambiado tanto ya nuestra sociedad, pues va cambiando poco a poco la cultura. Hay más oportunidades para mujeres. Y siento que eso también se va reflejando en la música. Todavía no estamos a la par, pero siento que poco a poco, pues las cosas van cambiando”, explicó Infante, quien actualmente se encuentra nominada a un premio Grammy por su álbum “Amor como en las películas de antes”, en la categoría de mejor álbum de música mexicana.

Reconoció, asimismo, la importancia de ver a más mujeres encabezando este movimiento y su efecto en la creación de futuras generaciones. “Ahorita hay muchas, está la nieta de Vicente Fernández, que es Camila Fernández, que viene también muy fuerte, están las Aguilares, Majo Aguilar, Ángela Aguilar, que también están muy fuertes y muchas intérpretes que vienen, y siento que eso va a abrir las puertas. Cuando hay esa representación, siento que las niñas que vienen dicen ‘si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo’. Y bueno, así es como se empieza”.

Esta es la segunda vez que Lupita Infante es nominada a los Grammy y dijo sentirse muy ilusionada de resultar la ganadora en una categoría cuya influencia continúa creciendo año tras año. De igual forma, Infante sostuvo que ya se prepara para el 2024 con una nueva producción y muchas ganas de seguir trabajando y abriéndose camino.

“Y estoy trabajando en música nueva. Tuve la oportunidad de escribir con la cantante y compositora Raquel Sofía tres canciones, y con otra compositora que se llama Amanda, y nos juntamos y escribimos estas canciones que para mí están buenísimas. Ya estoy trabajando en el nuevo material, porque esto es de constancia y de seguir desarrollando y seguir buscando la manera de sobresalir. Ya tenemos varias presentaciones que están anunciadas y ganas de que siga creciendo la cosa”.