La cantante Madonna recién hizo permanente su mudanza a Los Ángeles tras comprar una mansión valorada en $19.3 millones de dólares, según Forbes.

Se trata de un hogar de tres cuerdas que le pertenecía al cantante The Weeknd y está situado en la comunidad privada Hidden Hills, donde viven decenas de estrellas hollywoodenses.

La propiedad de 12,500 pies cuadrados contiene siete habitaciones, una bodega futurista, galería de carros deportivos, cancha de baloncesto, piscina exterior, gimnasio personal, nueve baños y una casa de huéspedes de dos cuartos.

El cantante de ’'Blinding Lights’' inicialmente puso la mansión a la venta el año pasado por casi $25 millones de dólares; sin embargo, el precio se redujo por $6 millones adicionales, y la reina del pop terminó comprando la propiedad el pasado 9 de abril. The Weekend había comprado la mansión en el 2018 por $18.2 millones.

En ruta a su película biográfica

Madonna tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles en septiembre del año pasado, cuando comenzó a rentar un hogar en Beverly Hills de 15,000 pies cuadrados por $120 mil dólares al mes —todo para la película que se está desarrollando sobre la vida de la polémica artista.

Aún sin título, la película biográfica contará con supervisión directa de de la reina del pop, quien dirigirá el proyecto y fungirá como guionista.

Según Entertainment Weekly, los primeros borradores del guión que Madonna Louise Ciccone -nombre verdadero de la artista- estaba trabajando junto a la escritora Diablo Cody incluyen los momentos más importantes y emblemáticos de su carrera: sus comienzos con el ícono cultural estadounidense Andy Warhol, el rodaje del musical ’'Evita’', y el rechazo social que enfrentó la cantante tras lanzar el video para su sencillo ’'Like a Prayer’'.

“Es sobre mi lucha como una artista que trata de sobrevivir en el mundo de los hombres pero como una mujer, y realmente es solo esa trayectoria’', explicó la artista en un Instagram Live.

Asimismo, la intérprete de ’'Material Girl’' adelantó que la película incluirá una escena donde conoce a José Gutiérrez Xtravaganza y Luis Xtravaganza, dos artistas que colaboraron con la artista y cuya comunidad —el Harlem ballroom en la ciudad de Nueva York—inspiró ’'Vogue’', el éxito mundial de Madonna en los años noventa.

Aunque la pareja de guionistas ya había trabajado en un borrador de aproximadamente 107 páginas, Cody abandonó la producción a principios de este mes, reportó Entertainment Weekly.

Una fuente de Universal, el estudio de producción que acogió la película tras abandonar ’'Blonde Ambition’' —el proyecto original que narraría la carrera de la artista— afirmó que Madonna y Cody entregaron un borrador final del guión que trabajaron durante todo el 2020.

Los medios nacionales inicialmente reportaron que la guionista abandonó el proyecto por diferencias creativas, pero la fuente de Universal aseguró que Cody completó su trabajo y continuó a colaborar en sus próximos proyectos.

Se desconoce quién interpretará el papel de la emblemática artista; entre algunas de las posibles actrices que se rumoran, se destaca Florence Pugh y Julia Garner. Por su parte, Anne Winters expresó que amaría interpretar a la reina del pop en una publicación de Instagram.

’'Quiero interpretarla en su nueva película biográfica. Me han dicho que me parezco a la Madonna joven de siempre. Yo actúo, yo canto, yo me parezco a ella’', explicó la actriz de 13 Reasons Why.

Esta sería la tercera película que Madonna dirigirá; las otras dos fueron el drama del 2011 ’'W.E.’' y la comedia del 2008 ’'Filth and Wisdom’'.

Universal Studios aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento para el filme, que aún no ha comenzado su rodaje.