“Magda”, el popular personaje de las redes sociales interpretado por Freddo Vega, lanzó a través de sus redes sociales su primer sencillo titulado “Yo soy la potra”.

Con esta canción, “el personaje de la abuela más alegre y coqueta del mundo”, busca empoderar a la mujer, llenarla de gozo y alegría.

“Mi intención con este sencillo es que al escucharlo todas las mujeres se sientan ‘potras’, que no es otra cosa que una mujer valiente, luchadora y segura de sí misma”, explicó “Magda”.

Este personaje de las redes sociales, que hace cuatro años comenzó a generar contenido añadió: “Lanzarme como cantante es un sueño hecho realidad. Es algo que permanece en mi corazón desde que era una niña. Por cosas de la vida lo había pospuesto, pero comencé a trabajarlo después de unos añitos y, mira, ya hoy me lancé”.

A su vez, compartió que quiere mostrarle a todos que no hay edad para hacer lo que el corazón siente o para que cada uno decida exponer sus talento al mundo. Además, exhortó a sus seguidores a que si tienen un deseo o aspiración que lo trabajen porque nunca es demasiado tarde.

“Quiero poner a bailar a todos con este ritmo bien sona’o totalmente producido por talento puerrtorriqueño”, dijo.

Por otra parte, la letra de la composición menciona las palabras, “pony”, “críticas” y “chismes”. Sobre este particular el personaje comunicó, “hablo de las críticas porque de eso puedo contarles yo. Siempre hay voces que quieren hacerse sentir para dañarte, criticarte o difamar porque no simpatizan contigo o porque eres diferente. Esas son las ‘ponies’, esas son las que hay que dejar hablar, pero no escuchar.”

De otro lado, Vega expresó que quería cerrar el mes de la mujer con un regalo especial a todas ellas. “Esta composición musical se une a “Alegría pa’ mi barrio” y a cada uno de mis “shows” que son vehículos de un mensaje positivo distinto y de humor limpio”, agregó.

“Yo soy la potra” está disponible en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music y YouTube.