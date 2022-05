Ni antes, ni después. La invitación para formar parte de la segunda edición de “Tu cara me suena” tocó a la puerta del salsero puertorriqueño Michael Stuart, cuando más lo necesitaba. Luego de cargar anoche el trofeo de la victoria en el “reality show” de Televisa y Univisión, el exponente se conectó con El Nuevo Día a través de una llamada telefónica para ofrecer las primeras declaraciones a la isla que representó en la gesta a beneficio de la fundación “Olas del Cielo”, en Arecibo.

“Dios hace las cosas como son. Él puso este programa en un momento en que lo necesitaba para darme cuenta de qué es lo que amo, que la música y el arte es lo que en verdad me llena. Cuando se dio el programa, sí, el ánimo cambió, las ganas de trabajar en la industria de la música volvieron con la misma pasión. La insistencia de la gente, la insistencia de los cercanos, eso logró que volviera a agarrarle ese amor porque yo soy alguien pasional en lo que hago y a mí me encanta la música”, manifestó el artista a corazón abierto.

También comentó que, si no fuera porque tiene que llevar el pan a la mesa, “cantaría gratis”. Esta premisa no fueron palabras al aire. Vienen de los sentimientos de un artista renovado tras un proceso de tristeza, desánimo y frustración.

“Experimenté todas esas sensaciones por el poco valor que se le da al arte en este mundo, pero creo que eso lo dejé al lado y esta victoria sí me da un nuevo aire. Diría que este sí es el verdadero segundo ‘break’, así que hay que aprovecharlo y ponerlo en manos de Dios”, puntualizó quien el pasado viernes estrenó el sencillo musical “Bailemos”.

Se trata de su primer lanzamiento en casi cinco años. Esta pausa, aunque tuvo la oportunidad de explorar otras facetas como el empresarismo, le sirvió a Stuart para producir música. Tanta que, según destacó, tiene material para componer tres discos.

El artista de 47 años, cuya carrera debutó en el 1996 con la producción “Cuentos de la vecindad”, detalló que en este tiempo de adversidad no estuvo solo. Fueron muchas las voces que le insistían su regreso al ruedo musical y también le recordaban todo lo que le resta por aportar a la industria.

“Pero yo les ‘pichaba’y les ‘pichaba’ porque estaba hastia’o pero ahora salió, ya salió. Y lo único que deseo, de todo corazón, es el apoyo de los míos porque el de los de afuera siempre lo tuve en unas magnitudes muy grandes, pero que el apoyo de mis puertorriqueños sea mundial”, dijo sin tener en poco a los seguidores de su carrera desde el principio.

Invocó a Celia Cruz y a Juan Gabriel

El paso de Stuart por “Tu cara me suena”, sin duda, pasará a ser de los más recordados. Además de sus excelentes destrezas para convertirse en “alguien más”, los rostros que personificó fueron de estrellas que gozan del aplauso y aceptación de millones alrededor del mundo. Dos de estas figuras, a pesar de que no están en el plano terrenal, sí acompañaron al intérprete en espíritu y energía sobre el escenario.

“Yo, cuando me tocó Celia (Cruz) le dije ‘Celia, por favor, envíame esa vibra tuya y la alegría, esa vibra que tú tienes con tu gente. Yo necesito que tú me envíes eso’. Mi ‘vocal coach’ me lo decía, ‘tú sabes que Celia es un espíritu que sigue entre nosotros y la gente lo va a ver ese día cuando te toque cantar’. Y así mismo fue. Ella sí estuvo allí. A Juan Gabriel le pedí lo mismo, como si fuera un ángel que estaba allí. Le dije ‘Juanga, yo quiero que tú me des tu aprobación’. Las otras participaciones fueron complicadas y estresantes, pero yo me las estaba disfrutando por pura diversión, pero ya cuando me tocó hacer Celia y Juan Gabriel, era un poco más personal, de respeto exagerado y tuve que llamarlos a ellos para que llegaran, y llegaron”, afirmó el empresario que también se puso en los zapatos de Daddy Yankee, Marc Anthony y Pitbull.

Precisamente, caracterizar a “Mr. Worldwide” fue su rol más sencillo y a la vez complicado en la segunda edición del “reality” moderado por Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras. Stuart detalló que imitar la voz y estilo de uno de los talentos más solicitados para colaboraciones tuvo un mayor grado de dificultad, pero igual entretenido.

El salsero, quien fue enfático en que le gusta hacer las cosas bien y con altura, expuso que contar con el apoyo de los mexicanos lo emocionó y sorprendió mucho. De igual forma, al leer cómo diversas generaciones de puertorriqueños comentaban en las distintas plataformas digitales de la competencia, le dio esperanzas en un regreso a la música prometedor y “distinto”.

“Recibir el apoyo de todos los mexicanos fue increíble porque conocemos la manera en que México protege lo suyo. Envidiable, de verdad envidiable. Tanto ellos, como los de República Dominicana son personas que siempre he visto que me están apoyando. Ver el apoyo de Puerto Rico en esta ocasión, tan público y con tantas palabras, porque yo sé que nosotros los boricuas somos medio ‘come, come’ a la hora de dársela (reconocer el talento) a alguien. Decimos ‘no voy a decir mucho para no sentirme, como decimos, lambón’, pero el mexicano no, el mexicano me escribe ‘yo voy a Kika o voy a Manny, pero tú eres increíble, de verdad. Ahora tienes una fanática en México’. Otros me escribieron ‘Wow, increíble. Me llevaste a Juan Gabriel, aquí estoy llorando’. Entonces se siente riquísimo”, continuó.

Cocina proyecto con Christian Daniel

En el programa de talentos Stuart no solo contó con el apoyo de los televidentes. También se ganó el respeto de sus compañeros y contrincantes. Una evidencia de esto fue la penúltima gala cuando todos integrantes de “Tu cara me suena”, que incluyó nombres como Ninel Conde, Kika Edgar y el puertorriqueño Christian Daniel, votaron de forma unánime para que el intérprete de “Amor a primera vista” fuera el ganador de la noche.

“A todos los abracé 100,000 veces, los besé, les agradecí. Estas últimas dos galas fueron un sueño.Ha sido una experiencia bellísima y ahora tengo nuevos amigos. Reconectar con Christian, que nunca nos vemos en Puerto Rico siendo panitas, pues esa convivencia fue súper ‘cool’. Tengo una sorpresa con Christian que viene por ahí, así que, ‘shhhhh’, no digas nada. No digas nada, pero te lo dije”, agregó entre risas.

Mientras conversaba con El Nuevo Día, Stuart se preparaba para lo que será su regreso a Puerto Rico donde el próximo domingo estará entregando un cheque simbólico de $50,000 a Ulises Suárez de “Olas del Cielo”, fundación que lo llevó a darlo todo en el concurso.

Al salsero también lo ilusiona el “recibimiento al estilo arecibeño” que le espera. El fiestón lo describió como algo “bien sabroso” donde cantará como hace mucho no lo hace. La cita será a las 4:00 p.m. y el mismo homenajeado invitó a “todo el mundo, no es solo para la gente de Arecibo”.

“Bailemos”, un proyecto de familia

“Bailemos”, un tema donde se destacan instrumentos como el trombón, la percusión, el bajo y la trompeta, ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. Producido por Jay Lugo y Omar “La Pluma”, el cantante invitó a que reciban el trabajo con cariño porque es sumamente espacial para él.

Este supone el primer sencillo que lanza bajo el sello Stuart Music Inc., presidido por su hermano Tommy. Además, el vídeo musical contó con la dirección de Chris, su sobrino, a quien describió como “una bestia”.

“Estudió en las mejores universidades de Nueva York. Hace aplicaciones, hace videojuegos, hace de todo y ahí está, representando”, apuntó.

Por otra parte, Stuart continuará impulsando la carrera de nuevos exponentes a través de su empresa Merge Creative Group, LLC.