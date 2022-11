El cantante y actor español Miguel Bosé advirtió este domingo que hay que tener “cuidado” con el éxito ya que es “venenoso”, a la vez que subrayó su papel como “primer ídolo” popular de la Transición española, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su libro “Historia secreta de mis mejores canciones”.

En una entrevista con EFE en un hotel de Guadalajara, Bosé se mostró relajado comentando el libro que reúne las situaciones detrás de sus sesenta mejores canciones, entre ellas éxitos como “Sevilla”, “Súper Superman” o “Amante bandido”.

“Era un libro necesario, una de las piezas de una operación que comenzó con ‘El Hijo del Capitán Trueno’, la autobiografía, que sigue con la serie que se está emitiendo ahora. La serie es muy musical. Presento este libro como apoyo, pero también era una promesa muy antigua para los fans que venían pidiendo desde hacía décadas que contara las historias verdaderas de cada una de las canciones”, explicó.

Para Bosé, de 66 años y quien ha vendido millones de discos en todo el mundo, la preparación del libro ha sido una labor de “espeleología”. “He te tenido que ir para atrás en el tiempo, buscar apuntes, preguntarle a la gente. Aquí quien se adentre tiene que estar dispuesto a decepcionarse, y no es bajo mi responsabilidad”, subrayó.

Bosé es una de las estrellas de la FIL Guadalajara 2022, la feria literaria más importante de lengua española, que reúne este año a autores como Arturo Pérez-Reverte, Leonardo Padura, Irene Vallejo o Sergio Ramírez.

“LA VIDA LA GESTIONO A MI ANTOJO”

El libro toca varios de los temas claves de su carrera artística como la libertad, el deseo y el éxito. “El éxito es venenoso. Hay que tener cuidado. Y todos los sucedáneos: la popularidad, la fama, todas las palabras. Yo venía con más músculo, porque venía de una familia que ya era famosa, que tenía éxito. Pero aún así, cuando te toca personalmente, cambia la horma del zapato. La vida que habías vivido no se asemeja a la que te toca vivir”, sostuvo.

También recordó sus batallas con la industria discográfica por sus continuos cambios de estilo y obsesión por romper moldes. “Para la casa discográfica yo era un problema. Me decían: ‘Tío, consigues establecer un estilo. Y de repente te hartas, das un plumazo, pasas a otra cosa. Así no es como se plantea una carrera, estás loco, te vas a quedar solo’”, subrayó.

Por ello, dijo, los continuos choques por no seguir una trayectoria “tradicional” y de “continuidad”. “Yo no era nada eso. Yo nací como primer ídolo de una generación en una transición que no tiene ídolos y los que había eran gente como Raphael o Julio Iglesias. Esa necesidad de búsqueda constante responde a que la vida la vivo solo una vez. Es mía, me la gestiono a mi antojo”, agregó.

ESPAÑA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN “COMPLICADA”

Asentado desde hace años en México, Bosé consideró que España vive en una situación “complicada” y “desde fuera se la ve aún más complicada, estuve este verano, y el grado de desinformación es brutal, bestial”.

“Hay un bloque oficialista y nada más. La gente no sabe y no busca. En México, el abanico de información es mucho mayor, aunque las redes ofrecen alternativas de comunicación”, afirmó Bosé, quien se convirtió en un personaje controvertido durante la pandemia por sus escepticismo acerca de las vacunas.

Sobre su papel como referente y punta de lanza de la vanguardia social a través de la defensa de las libertades individuales en pleno fin de la dictadura española, se muestra ambiguo.

“La forma en la que afrontábamos los problemas que se debaten hoy era diferente. Era un inmenso activismo, pero muy natural. Con el régimen (franquista) con el que nos topábamos, no podíamos ser muy explícitos. La diferencia entre el antes y el hoy es la diferencia que existe entre el acoso que es lo que se hace hoy, y la seducción, que es lo que se hacía ayer”, aseveró.

Por último, apuntó que está trabajando en un nuevo disco. “Tengo once canciones. Espero sacar el disco para final del año que viene, y lo haré en México, claro, es mi mayor mercado”.