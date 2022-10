El cantautor puertorriqueño, Mora, impuso su huella durante sus cuatro conciertos “Microdosis” en el Coca-Cola Music Hall, en Distrito de Convenciones. Gabriel Mora Quintero, nombre de pila del exponente, se convirtió en el artista musical con más funciones consecutivas en el recinto.

La madurez artística que también lo ha llevado a sobresalir en tierras lejanas, le concedió al artista boricua la habilidad de apropiarse del escenario para regalar un encuentro único cada noche. Con un lleno total en cada evento, el natural de Bayamón conectó con una audiencia ávida por disfrutar la fusión de ritmos urbanos con elementos electrónicos que caracterizan su sonido fresco.

El amplio repertorio del productor incluyó temas como “Pensabas”, “En Bajita” y “Qué Habilidad”, para evocar sus comienzos cuando abrazó la carrera musical.

De su primer álbum de estudio, “Primer Día De Clases” (2021), deleitó a la entusiasmada concurrencia con éxitos como “Pégate Remix”, “¿Qué Tú Dice?”, “Vacío”, “La Receta”, “Tuyo”, “Desaparecer” y “Te Conocí Perriando”. De la lista de temas de su producción discográfica “Microdosis”, que lanzó este año, el exponente interpretó canciones como “Lejos De Ti”, “Playa Privada”, “Pecado”, “Memorias”, “Lindor”, “Robert De Niro”, “badtrip :(”, y “Escalofríos”, entre otras.

“Esto ha sido un ‘weekend’ para la historia. Gracias por llegarle para estar conmigo y cantarlas. No saben cómo me llena el alma. Es el mejor regalo que me pudieron dar”, mencionó emocionado el intérprete.

La estela de artistas que fueron cómplices en el escenario para acompañarlo en este trayecto musical, incluyó a intérpretes como Eladio Carrión, Tommy Torres, Sech, Brray, Omy de Oro, Yovngchimi, Kendo Kaponi, Juliito, De La Rose, Sharif Rafael, Joyce Santana, Elena Rose y Paopao. La estrella mundial Bad Bunny también se le unió para crear un momento épico en el escenario.

“Ustedes saben que no hago colaboraciones por hacer dinero. Agradecido de los amigos que la música me regaló. Gracias por decir que sí de una”, dijo el artista.

Para Mora, el cariño y el apoyo masivo de la fanaticada fueron la mayor recompensa en la celebración de su exitosa presentación en el prestigioso recinto. “Motivado para seguir trabajando en más música para ustedes, que son la razón de ser de todo lo que hago. Los quiero”, añadió.

La serie de espectáculos fue producida por Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico.