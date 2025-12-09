Morat busca recomendaciones para vacacionar en Puerto Rico: ¿A dónde pueden ir?

La banda colombiana de pop rock Morat tiene dos asuntos pendientes con Puerto Rico. El primero: su debut en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el segundo: conocer los encantos de la isla y su gente ante el deseo de extender su estadía.

El grupo compuesto por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas llegará este sábado, 13 de diciembre a las 8:00 p.m., por primera vez al Choliseo como parte de su gira mundial “Asuntos Pendientes”. Este será su último concierto del 2025 y la agrupación celebrará precisamente en tarima sus 14 años de trayectoria musical.

“Nos pasa algo curioso con este concierto, ya que el 13 de diciembre cumplimos 14 años de habernos unido juntos como banda. Así que celebrarlos en Puerto Rico, donde vamos por segunda vez, es algo bien especial porque estaremos al fin con el público puertorriqueño, con él, realmente no hemos compartido como hubiéramos querido”, señaló Juan Pablo en entrevista virtual.

La banda que se ganó un Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Pop/Rock” en la pasada edición será la segunda vez que se presenta en la isla, ya que debutaron en el Coca-Cola Music Hall. Los integrantes Juan Pablo y Martín reconocieron que la plaza de Puerto Rico es desconocida, puesto que el género de la música urbana dominaba en difusión mediática y a ellos como agrupación se les había hecho un poco difícil llegar en la última década. Sin embargo, en los últimos años la propuesta de la banda colombiana ha sido respaldada y goza de apoyo boricua.

“Creo que para nadie es un secreto que Puerto Rico, sin duda, como es una plaza donde los últimos años, evidentemente, también lo urbano ha dominado un montón, de pronto la propuesta de Morat, al ser una banda rockera y más popera, a lo mejor la gente de pronto no estaba tan acostumbrada a nuestra propuesta. Siempre quisimos hacerlo bien y no forzarlo. Esta gira, que se llama ‘Asuntos pendientes’, era la excusa perfecta para realmente cerrar ese asunto pendiente de ir a Puerto Rico con un show que estuviera a la altura de lo que el público puertorriqueño se merece”, aseguró Martín.

La banda llegará este jueves a la isla en vías de conocer la cultura y lugares turísticos. De igual forma, desean conectar de forma más cercana con los fans puertorriqueños.

“Uno de nuestros cometidos con este viaje es conocer a Puerto Rico. Nosotros somos una banda que, pues, tenemos un número de fans clubs considerable en Latinoamérica. Uno de los propósitos de este viaje es entablar esa relación un poco más personal con la gente que escucha en Puerto Rico”, señaló Juan Pablo.

“Sabemos que existe el club de fans en Puerto Rico y parte de la idea de este viaje, por eso vamos con más días de margen, es conocerlos, ponerles cara y estar mucho más tiempo. Ver si podemos aprovechar para tomar vacaciones en Puerto Rico y nos quedamos un poquito más de tiempo. Necesitamos recomendaciones. Si nos quedáramos en Puerto Rico, nos gustaría preguntarle a la gente dónde y qué podemos visitar”, prosiguió Juan Pablo ante el entusiasmo de poder quedarse más tiempo en la isla.

En su caso, espera que los fans puertorriqueños le comuniquen las mejores recomendaciones.

El espectáculo del sábado es una producción de CMN, No Limit Entertainment y Seba Rock Entertainment. El concierto llega tras una serie de importantes logros para la banda, incluyendo ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2025 con tres galardones y su premio Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, gracias a su álbum de estudio “Ya es mañana”.

El álbum “Ya es mañana” representa un hito en la evolución artística de Morat. El disco de 14 temas combina un sonido pop con guitarras y una narrativa introspectiva y emocional, capturando la energía de su gira de 2024, que recorrió 14 países, llenó 25 estadios y reunió a más de un millón de fanáticos alrededor del mundo.

Para el grupo, el 2026 será un año de conciertos en el primer trimestre y a partir de agosto con la continuación de su gira internacional.

Morat no descarta entrar nuevamente a estudios de grabación, incluyendo los de Puerto Rico, ya que los últimos años han grabado nueva música en los lugares que visitan como parte de la gira mundial.

