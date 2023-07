Nueva York - Tony Bennett, el eminente y atemporal cantante cuya devoción por las canciones clásicas estadounidenses y su habilidad para crear nuevos estándares como “I Left My Heart In San Francisco” adornaron una carrera de décadas que le trajo admiradores desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, murió el viernes. Tenía 96 años, solo dos semanas antes de su cumpleaños.

La publicista Sylvia Weiner confirmó su muerte a The Associated Press y dijo que falleció en su ciudad natal de Nueva York. No había una causa específica, pero a Bennett le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016.

Bennett, el último de los grandes cantantes de mediados del siglo XX, solía decir que su ambición de toda la vida era crear “un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos”. Lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy competitivos. Disfrutó del afecto profundo y duradero de los fanáticos y otros artistas.

Bennett no contó su propia historia cuando actuaba; en cambio, dejó que la música hablara. A diferencia de su amigo y mentor Sinatra, interpretaría una canción en lugar de encarnarla. Si su canto y su vida pública carecían del gran dramatismo de Sinatra, Bennett apeló con una manera fácil y cortés y una voz inusualmente rica y duradera: “Un tenor que canta como un barítono”, se llamó a sí mismo, que lo convirtió en un maestro en acariciar una balada o alegrar un número acelerado.

PUBLICIDAD

“Disfruto entreteniendo a la audiencia, haciéndoles olvidar sus problemas”, dijo a The Associated Press en 2006. “Creo que la gente... se conmueve si escuchan algo que es sincero y honesto y tal vez tiene un poco de sentido del humor... Simplemente, me gusta hacer que la gente se sienta bien cuando actúo”.