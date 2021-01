Como antesala a las Octativitas, la cantautora Natalia Lugo, ofrecerá un concierto en The Fox Hotel, ubicado en Ponce. Según adelantaron en un comunicado, los huéspedes e invitados, tendrán la oportunidad de disfrutar de la velada musical el sábado, 9 de enero a partir de las 7:00 p.m.

Como parte de su estadía, durante el fin de semana, Lugo no estará compartiendo solo su música, sino que también su faceta como artista en el lienzo. Los presentes podrán aprovechar la oportunidad de socializar con la artista de una manera íntima.

“Super feliz de volver a Ponce; crecí musical y artísticamente en la Escuela de Bellas Artes y la Escuela Libre de Música y qué mejor que volver al pueblo que me abrazó en mis facetas artísticas desde mis comienzos”, indicó la artista en la comunición.

Actualmente, Lugo se destaca como cantautora, escritora, actriz, comediante y pintora. Desde el lanzamiento de su música, ganó el premio de Cantante Femenina Pop del Año en los Premios Paoli 2019, ha tenido la oportunidad de abrir conciertos para artistas reconocidos como Ricky Martin en el Coliseo José Miguel Agrelot, presentó su concierto debut en Vivo Beach Club y lanzó un concierto teatral escrito por ella que debutó con éxito en la sala René Marqués en el Centro de Bellas Artes de Santurce Luis A. Ferré.

“Estoy bien emocionada y honrada de que me den el Natalia Lugo Weekend en el único hotel temático de Puerto Rico, el Fox Hotel en Ponce. Le doy gracias a las personas que hicieron esto posible, y al Fox por brindarme el espacio y la plataforma para regresar a mi querido Ponce, donde me siento como en casa. Además me parece un lugar perfecto para ir porque el tema del hotel va con mi personalidad”, puntualizó.