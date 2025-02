Natti Natasha vuelve a sentirse plena para retomar los escenarios con Pina a su lado y el nuevo disco

Aunque la cantante Natti Natasha comenzó a desarrollar hace casi cuatro años su nuevo y cuarto disco de estudio, no fue hasta que volvió a tener a su pareja, el productor Rafael “Raphy” Pina en su hogar que decidió lanzar una producción completamente dedicada a la bachata.

La artista dominicana esperaba con ansias la libertad de Pina, quien tuvo que cumplir una condena federal de 41 meses de prisión que dictó el juez federal Francisco Besosa tras ser hallado culpable por posesión ilegal de armas de fuego en la Institución Correccional Federal Butner en Carolina del Norte. Pina salió de la cárcel en mayo de 2024 directo a su residencia en Miami para cumplir con el programa “hogar intermedio” bajo la custodia del Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP) y el 19 de julio completó su proceso de libertad absoluta.

Con Pina en la libre comunidad y rodeada de toda la familia, la artista urbana, aseguró que emocionalmente volvió a sentirse plena, lista y enfocada para afinar todos los detalles que faltaban para completar la producción titulada “Natti Natasha en amargue” que trabajó bajo la producción y composición directa de Romeo Santos.

PUBLICIDAD

Natti Natasha siente que completó la pieza que faltaba para proclamarse “inmensamente feliz” y de paso regresar a los escenarios con un nuevo disco y una gira musical. Para ella, aunque se mantuvo trabajando en la preproducción del disco y otros proyectos fuera de la música, la ausencia de su prometido fue “una pausa en lo emocional”.

La cantante reconoció que con Pina y toda la familia en su hogar “ahora me siento completa” (alexis.cedeno)

“La ausencia de él (Pina) me marcó emocionalmente. Porque él fue parte del proyecto junto a Romeo Santos. Él es esa guía que yo necesito y que los artistas necesitamos. Recuerdo que una vez dije que yo volvería a los escenarios cuando él estuviera. Fue una decisión muy personal y siempre en respeto a mis fanáticos, porque yo tenía que cuidar a mi hija (Vida). No me sentía preparada y este es un disco muy especial. Quería presentarlo en vivo y con músicos que han tocado con leyendas y figuras de la bachata”, explicó la voz de “Desde hoy”.

Con Pina y toda la familia en su hogar, la cantante reconoció que “ahora me siento completa”.

“(La situación de Pina) Fue una pausa en lo emocional, porque seguí trabajando y me concentré en la salud que es lo primordial. Hicimos Tasha, embajadora y accionista de Off White... hicimos cosas que quería y que no sabía cuándo las iba hacer. Me concentré y lo hicimos. Siento que tener la casa completa me da mucha estabilidad. Aunque siempre me mantuve en la mejor vibra por mi hija, que es una bebé, pero que siente todo. Mi propósito en la vida es que esa niña sea feliz y si mamá es feliz, ella también”, añadió la cantante con una enorme sonrisa que delata que abraza la alegría con fuerzas y ánimos.

PUBLICIDAD

El nuevo disco dedicado a todos los amantes de la bachata y a su patria República Dominicana cuenta con diez temas que ella describe como “cortavenas” y por ello el nombre de “en amargue” en referencia al despecho y el desamor que se vive en las rupturas o separaciones sentimentales.

“Siempre he tenido esa conexión con la bachata. Soy dominicana y me encanta. Pero musicalmente siento una satisfacción cuando la estoy cantando porque así como el reguetón que yo digo las cosas muy a la clara, la bachata tiene algo que también las cosas se pueden decir muy crudamente. Por eso es que se llama Natti Natasha en amargue porque son canciones de cortavenas. Porque aunque sea de amor, esos amores son pasionales y eso me permite decir las cosas muy crudas”, sostuvo la artista que reconoció que Romeo Santos fue la pieza clave y fundamental para el desarrollo de letras sin filtro y que plasman el lenguaje coloquial de la cultura dominicana.

El llamado “Rey de la bachata” fue el productor y compositor del disco por lo Natti Natasha aseguró que fue un maestro fenomenal “en la manera de escribir, grabar, componer, su versatilidad y su disciplina”. Romeo por ejemplo conversó con la cantante y Pina para poder componer el tema “Quiéreme menos”, canción que describe a la perfección la relación de la pareja.

“El proyecto lo empecé hace casi cuatro años. Grabé embarazada y cuando él no estaba, lo que hicimos fue perfeccionar los tonos, la música. Esto es un disco muy personal, muy lindo y dedicado a la República Dominicana”, mencionó la cantante que ya arma su gira musical con su equipo de trabajo.

PUBLICIDAD

Dará concierto en Puerto Rico

Para la artista Puerto Rico es una parada obligada de la gira de conciertos que ofrezca con el nuevo disco y las producciones anteriores. Aunque todavía no se han anunciado fechas y ciudades, le advirtió a su equipo de trabajo que Puerto Rico tiene que estar en agenda.

“Puerto Rico fue el primer lugar que me abrió las puertas y siempre me ha recibido como en mi casa. Mi hija es mitad puertorriqueña...así que aquí definitivamente es mi raíz y aquí tengo que cantar”, precisó.

Habla de Daddy Yankee y Mireddys

Sobre qué relación mantiene ahora con la pareja de exesposos Daddy Yankee y Mireddys González, quienes se separaron el pasado 18 de febrero de 2025, la cantante respondió que impera el respeto y que de su parte hay mucho cariño para ambos.

“Les tengo mucho respeto. Es algo delicado porque se trata de un matrimonio y los adoro a los dos, les tengo mucha fe y muy buenas vibras para ellos”, aseguró.