San Juan - El productor musical Rafael “Raphy” Pina utilizó las redes sociales el miércoles en la noche para dar su versión y aclarar algunos puntos relacionados con su relación con Daddy Yankee y su hasta ahora esposa Mireddys González, luego de que su nombre saliera a relucir como parte del juicio que se lleva a cabo en el tribunal de San Juan.

En un mensaje en vivo a través de su cuenta de Instagram, Pina quiso aclarar que no quería tomar lados en la controversia que se ha suscitado entre Raymond Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee y su esposa, toda vez que trabajó con ellos desde 2015 y tuvo una estrecha relación con ambos.

“Yo estuve dos años pensando todos los días de mi vida en qué yo iba a aprovechar la vida, a utilizar las herramientas para sumar, no para restar. Lamentablemente, hoy enviaron una moción al tribunal que se ha ido viral, porque me vinculan en la situación que está pasando entre Ramón Luis Ayala y Mireddys González”, indicó el puertorriqueño, quien estuvo preso en una cárcel federal luego ser encontrado culpable por tener un arma de fuego modificada para disparar automáticamente y por tener armas de fuego siendo una persona convicta por un delito mayor. “Yo no vengo a hablar mal de él (Daddy Yankee), yo no vengo a hablar mal de Mireddys. A los dos lo amo con mi vida”.

Lo primero que el empresario quiso aclarar fue que cuando se le requiera pruebas relacionadas con las alegaciones hechas por los abogados del cantante a través de una moción informativa, las daría sin ningún problema. “Les demostraré que solamente es un trabajo publicitario que están haciendo sus abogados excelentemente, para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y de dividir unos bienes que son un montón, que ni yo, ni ustedes que están viendo esto, les toca un peso. Es un problema de ellos que han tirado al medio innecesariamente”, destacó el presidente de Pina Records.

La defensa de Ayala Rodríguez aseguró el miércoles que las hermanas Mireddys y Ayeicha González no entregaron información sobre los pagos recibidos por la venta del catálogo del artista, un desglose de lo recibido junto a la evidencia, copia de los acuerdos de confidencialidad (“non-disclosure agreements”) de empleados y contratistas que daban servicio a las empresas, el resultado de la auditoría realizada por el contador público autorizado (CPA) Jonathan Martínez al sello discográfico por orden de Pina, ni el resultado de la auditoría realizada por el CPA sobre las regalías recibidas en beneficio de las empresas y del artista.

“Yo trabajé con Daddy Yankee, nueve años. Nueve años que yo hablaba con él más de 30 veces al día. Nueve años que me gané su respeto, su amor, igualmente recíproco para atrás. Si él tiene alguna duda, que me pregunte y se lo aclaro a él primero. Después, si sus abogados quieren señalarme o hacer lo que ellos quieran, que sean ellos. Pero si a mí me van a preguntar por algo, yo necesito decirle en la cara a Raymond Ayala que yo no hice negocios con Mireddys González, yo hice negocio con él”, destacó Pina. “Yo me abracé con él cerrando negocios, nos dimos la mano y nos hicimos mega millonarios, mi gente. Yo no soy un ‘pelao’, yo soy caro con coj... Tan caro que no me interesa trabajar con ningún otro artista, sino con mi esposa nada más”, señaló sobre Natti Natasha, quien lanzó hace una semana su nuevo álbum “En amargue’.

Triste situación

Pina dejó claro que toda esta situación no es nada agradable para él por todos años compartidos y, por lo que entiende fue, un buen trabajo. “Esto que está pasando ahora es triste con coj... Es un put... circo por dinero. Acusándose, utilizando herramientas para dañar a unas personas. Ustedes no se dan cuenta todavía... ustedes buscan la que tiene el pelo rojo, porque es mala. Yo no puedo defender a ninguno, porque yo no estoy en eso, a mí no me pueden involucrar en eso. Ah, sí me pueden involucrar que hice la gira, que he hecho miles de negocios con el tipo, que hice el último disco. De eso sí soy parte”, añadió.

El exmanejador de un sinnúmero de exponentes del género urbano puso el foco en los abogados de ambas partes, quienes están tratando de sacar el mayor provecho posible de esta situación. “Pero la realidad no es esa. Ustedes no conocen la realidad y se lo está diciendo un tipo que no le importa lo que piensen de él. Esto es una estrategia, pero una estrategia realmente absurda. Los abogados están buscándose el peso. Les voy a preguntar algo a los abogados que mañana me imagino que hablarán mie... de mí. ¿Con cuál caso ustedes se han ganado más dinero?“, añadió Pina. “El detalle que ustedes no entienden es que aquí hay un matrimonio, que eso es lo más delicado del mundo. Aquí hay unos hijos, aquí hay una familia, aquí hay un montón de gente sufriendo por no sentarse a cuadrar”.

