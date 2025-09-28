Noche mágica de Buscabulla durante su presentación en el Anfiteatro Tito Puente

El dúo puertorriqueño Buscabulla compartió una noche especial con su público local el pasado sábado, durante un espectáculo íntimo y cargado de energía en el Anfiteatro Tito Puente, como parte de su gira mundial “Se Amaba Así Tour”.

Bajo un cielo estrellado que añadió magia al ambiente, Raquel Berríos y Luis Alfredo “Luifre” del Valle ofrecieron un repertorio de más de 20 canciones, centrado principalmente en su más reciente producción discográfica, “Se Amaba Así”.

El álbum, caracterizado por su fusión de sonidos experimentales y letras profundamente personales, sirvió como eje temático de una noche inolvidable.

Clásicos como “Divino”, “El Camino”, “Miraverahi”, “El Empuje”, “Te Fuiste” y “Perdón” encendieron al público con su intensidad emocional. Temas como “Mi marido”, “Caer” y “De Lejito” provocaron una fuerte conexión entre los artistas y los asistentes, mientras que “Incrédula”, “11:11”, “Nydia” y “Ta Que Tiembla” fueron celebradas por una audiencia completamente entregada.

Buscabulla ofreción sonidos experimentales y letras profundamente personales, como parte de la velada. (Suministrada/Cheery Viruet)

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de Lorén Aldarondo, la voz principal de la banda Chuwi, quien se unió a Buscabulla para interpretar “Tártaro” y “Andrea”, creando un instante único y lleno de complicidad artística.

El espectáculo también contó con la participación del artista Matt Louis, quien brilló con sus interpretaciones de “Juanga”, “Historia de un amor” y “Aquellos tiempos”, aportando una dimensión sonora única a la experiencia de la noche.

El cantautor boricua Matt Louis en una de sus interpretaciones como invitado especial. (Suministrada)

Bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, el concierto se destacó por un cuidadoso diseño visual y lumínico que potenció cada tema, fortaleciendo la conexión emocional entre los artistas y su público.