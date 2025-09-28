Noche mágica de Buscabulla durante su presentación en el Anfiteatro Tito Puente
Lorén, vocalista de la banda Chuwi, y el intérprete Matt Louis figuraron como invitados especiales
28 de septiembre de 2025 - 5:23 PM
El dúo puertorriqueño Buscabulla compartió una noche especial con su público local el pasado sábado, durante un espectáculo íntimo y cargado de energía en el Anfiteatro Tito Puente, como parte de su gira mundial “Se Amaba Así Tour”.
Bajo un cielo estrellado que añadió magia al ambiente, Raquel Berríos y Luis Alfredo “Luifre” del Valle ofrecieron un repertorio de más de 20 canciones, centrado principalmente en su más reciente producción discográfica, “Se Amaba Así”.
El álbum, caracterizado por su fusión de sonidos experimentales y letras profundamente personales, sirvió como eje temático de una noche inolvidable.
Clásicos como “Divino”, “El Camino”, “Miraverahi”, “El Empuje”, “Te Fuiste” y “Perdón” encendieron al público con su intensidad emocional. Temas como “Mi marido”, “Caer” y “De Lejito” provocaron una fuerte conexión entre los artistas y los asistentes, mientras que “Incrédula”, “11:11”, “Nydia” y “Ta Que Tiembla” fueron celebradas por una audiencia completamente entregada.
Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de Lorén Aldarondo, la voz principal de la banda Chuwi, quien se unió a Buscabulla para interpretar “Tártaro” y “Andrea”, creando un instante único y lleno de complicidad artística.
El espectáculo también contó con la participación del artista Matt Louis, quien brilló con sus interpretaciones de “Juanga”, “Historia de un amor” y “Aquellos tiempos”, aportando una dimensión sonora única a la experiencia de la noche.
Bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, el concierto se destacó por un cuidadoso diseño visual y lumínico que potenció cada tema, fortaleciendo la conexión emocional entre los artistas y su público.
Con esta presentación, Buscabulla reafirma su lugar en la vanguardia de la música contemporánea, demostrando una vez más su capacidad para transformar cada show en una experiencia musical profunda, donde confluyen el pop alternativo, la electrónica experimental y los ritmos caribeños con una propuesta artística tan innovadora como auténtica.
