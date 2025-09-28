Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Noche mágica de Buscabulla durante su presentación en el Anfiteatro Tito Puente

Lorén, vocalista de la banda Chuwi, y el intérprete Matt Louis figuraron como invitados especiales

28 de septiembre de 2025 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Alfredo “Luifre” del Valle y Raquel Berríos, quienes conforman Buscabulla, ofrecieron un repertorio de más de 20 canciones en el espectáculo. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

El dúo puertorriqueño Buscabulla compartió una noche especial con su público local el pasado sábado, durante un espectáculo íntimo y cargado de energía en el Anfiteatro Tito Puente, como parte de su gira mundial “Se Amaba Así Tour”.

RELACIONADAS

Bajo un cielo estrellado que añadió magia al ambiente, Raquel Berríos y Luis Alfredo “Luifre” del Valle ofrecieron un repertorio de más de 20 canciones, centrado principalmente en su más reciente producción discográfica, “Se Amaba Así”.

El álbum, caracterizado por su fusión de sonidos experimentales y letras profundamente personales, sirvió como eje temático de una noche inolvidable.

Clásicos como “Divino”, “El Camino”, “Miraverahi”, “El Empuje”, “Te Fuiste” y “Perdón” encendieron al público con su intensidad emocional. Temas como “Mi marido”, “Caer” y “De Lejito” provocaron una fuerte conexión entre los artistas y los asistentes, mientras que “Incrédula”, “11:11”, “Nydia” y “Ta Que Tiembla” fueron celebradas por una audiencia completamente entregada.

Buscabulla ofreción sonidos experimentales y letras profundamente personales, como parte de la velada.
Buscabulla ofreción sonidos experimentales y letras profundamente personales, como parte de la velada. (Suministrada/Cheery Viruet)

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de Lorén Aldarondo, la voz principal de la banda Chuwi, quien se unió a Buscabulla para interpretar “Tártaro” y “Andrea”, creando un instante único y lleno de complicidad artística.

El espectáculo también contó con la participación del artista Matt Louis, quien brilló con sus interpretaciones de “Juanga”, “Historia de un amor” y “Aquellos tiempos”, aportando una dimensión sonora única a la experiencia de la noche.

El cantautor boricua Matt Louis en una de sus interpretaciones como invitado especial.
El cantautor boricua Matt Louis en una de sus interpretaciones como invitado especial. (Suministrada)

Bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, el concierto se destacó por un cuidadoso diseño visual y lumínico que potenció cada tema, fortaleciendo la conexión emocional entre los artistas y su público.

Con esta presentación, Buscabulla reafirma su lugar en la vanguardia de la música contemporánea, demostrando una vez más su capacidad para transformar cada show en una experiencia musical profunda, donde confluyen el pop alternativo, la electrónica experimental y los ritmos caribeños con una propuesta artística tan innovadora como auténtica.

Tags
BuscabullaConciertoAnfiteatro Tito Puente
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: