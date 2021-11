El desafío de lograr que una cita luego de 20 años emocione igual que la primera vez es lo que se propone el cantautor argentino Noel Schajris en cada encuentro musical con su público.

El artista reconoce que sus fanáticos van en busca de un “cantante que afine bien y que conecte con sus emociones”.

La audiencia boricua no es una excepción y en ese sentido el cantautor llegó el miércoles a Puerto Rico para volver a encontrarse con sus seguidores este próximo domingo, 21 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile.

La nueva sala de espectáculos lo emociona por la capacidad de espacio que posee, ya que la última vez que se presentó en solitario en la isla fue hace seis años en tres funciones en el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce.

Con su colega Leonel García, de Sin Bandera, se ha presentado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La última vez fue el 2018. Ahora es el turno de su concierto “Mi presente”.

”Este hasta el momento es el show más importante en mi carrera como solista que he hecho en Puerto Rico. Lo siento así. Va a haber mucha gente, la sala es preciosa y quiero tirar la casa por la ventana. Cantar todo lo que pidan en un repertorio que incluya todas mis épocas y formatos musicales. Son 20 años de carrera y la verdad es que estoy muy emocionado”, sostuvo el cantautor en entrevista con El Nuevo Día desde el Hotel Aloft en el Distrito T Mobile.

El artista tendrá una velada musical distinta en la isla. Compartirá con su nuevo amigo boricua Guaynaa, con quien grabó recientemente el tema “Entre las nubes”.

El exponente urbano que creció con su música será uno de los invitados. La voz de “Rebota” y Schajris se conocieron en el programa de Enrique Santos en Miami. A partir de ese momento, “gané un hermanito”. El sencillo “Entre las nubes” fue lanzado hace dos meses y goza de aceptación por parte del público.

“Guaynaa creció con mis canciones y pasa que todos los que hoy se dedican a géneros que no son la balada y el pop, todos me escuchaban. Maluma creció con mi música y es un gran amigo. Balvin también. Todos me lo han expresado y se siente maravilloso poder trabajar juntos”, indicó el artista que además del reguetonero tendrá de invitados a cantantes Techy Fatule de República Dominicana y la puertorriqueña Maryleida, a quien conoció cuando ella tenía 16 años en la competencia “Idol Puerto Rico”.

Schajris describió su trayectoria musical de dos décadas similar a la vida que se recorre como una montaña rusa donde hay momentos de euforia y otros de mucha calma.

”La constante de esta carrera es la alegría por lo que haces. Se vive en gratitud con el público que te permite hacer lo que haces y ellos están ahí. Es una carrera que solo se sostiene con generaciones que encuentran en la música o en las letras la manera de acompañar sus vidas, de decir cosas y de compartir”, mencionó.

Sobre su junte nuevamente con Leonel García en el proyecto “Sin Bandera” explicó que la gira arrancaría a partir de agosto 2022 en América.

La nueva producción de “Sin Bandera” saldrá en mayo, y el artista detalló “que es un disco precioso que ambos trabajamos con pasión porque teníamos ganas de hacerlo”. El viernes pasado estrenaron el tema “Ahora sé”.