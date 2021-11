El cantautor puertorriqueño Pedro Capó vuelve a su patria, para ofrecer a su público un recorrido musical por sus grandes éxitos. El concierto se llevará a cabo el sábado, 7 de mayo de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico. La venta de boletos comienza mañana jueves, 18 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.

Este será un evento en alianza, bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico, La Buena Fortuna y Noah Assad Presents. Este es un evento solo para vacunados contra el COVID-19. Se requiere presentar la tarjeta de vacunación o la Vacu-Id oficial proveída por CESCO Digital de Puerto Rico.

Tan reciente como en agosto, Capó se enfermó con el COVID-19, razón por la cual tuvo que cancelar todas sus presentaciones en directo, incluyendo el concierto que iba a celebrar el 12 de agosto en el Coca Cola Music Hall y que iba a representar uno de los primeros eventos en ese recinto. Ya recuperado, el cantante mencionó que la enfermedad le “dio duro”. “Estoy agradecido no solo por estar bien, sino porque este tiempo me mostró mi fragilidad, y me ayudó a apreciar mi salud aún más”, indicó el cantante de “Calma - Remix”, junto a Farruko, una canción que está a punto de alcanzar 1,000 millones de reproducciones en Spotify. “De todo esto, aprendí que hay que disfrutar el presente a cada momento y ante toda adversidad, porque estamos aquí prestados, y cada segundo que tenemos es una bendición”.

El músico confesó que, al momento de contraer el virus, no estaba vacunado (lo cual igualmente le hubiese impedido presentarse en el Coca-Cola Music Hall, dado a los protocolos establecido por la administración del local), aunque ya lo está. De hecho, Capó tuvo varias secuelas en las semanas subsiguientes, incluso cuando ya no tenía la enfermedad. Sintió los pulmones un poco débiles y experimentó desorientación, lo que provocaba que le diera trabajo formular oraciones completas, entre otros síntomas.

Mañana, jueves, 18 de noviembre, también estrena en Puerto Rico la película “Perfecto anfitrión” del director puertorriqueño Ariel Annexy Labault, donde Capó interpreta a uno de los personajes principales de la trama. “Estoy muy contento por participar en una película, pero especialmente de trabajar cine puertorriqueño. Hay una industria de cine muy buena en Puerto Rico, donde hay ‘caballos’ (gente talentosa) por todas las esquinas. Veo el cine vibrando y vivo en Puerto Rico”, mencionó Capó.

En la película, el cantante compartió cartel con actores de la talla de Luis Roberto Guzmán, Sandra Echevarría, Laura Alemán, Alejandra Espinosa y Modesto Lacén, entre otros. “Tuve la responsabilidad de representar a Ángel, casero de una casa de alquiler vacacional, y recibo a estas tres chicas que vienen de vacaciones. Soy un tipo atento, encantador, en el que confían y a partir de ahí se va desarrollando toda la trama. Es una película que tienen que ver”.