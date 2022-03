El cantante y compositor Pedro Capó confesó que al escuchar la nueva versión de “Gracias (Remix)” -coescrita por Farruko- cayó de rodillas en llanto ante la emotiva letra porque sentía que “me hablaba a mí”.

Capó, que colaboró con el exponente urbano por tercera ocasión, narró en entrevista con Chente Ydrach que explotó en un llanto de liberación al escuchar la colaboración, que a su vez define la etapa actual que viven ambos artistas.

Farruko ha compartido con sus seguidores su proceso espiritual, mientras Capó cuenta las bendiciones que ha recibido en su carrera, en especial, cuando se unió con el reguetonero en el éxito más trascendental de sus proyectos: “Calma”.

Fue Farruko quien le hizo el primer acercamiento al felicitarlo por el tema “Gracias” y el cantautor de inmediato aprovechó para invitarlo a colaborrar en el tema.

PUBLICIDAD

“No había hablado con Farruko desde que hicimos ‘Jíbaro’ y un día estoy en mi casa y te lo juro, así ‘random’ un día estoy en mi casa y pienso en Farruko y cuando abro Instagram, un mensaje de Farruko. Me dice ‘te quiero felicitar por la canción porque me ha tocado en un momento especial en mi vida’. Y digo, ¡wow esto es un déjà vu porque así fue con ‘Calma’ porque él me escribe por Instagram. Se la zumbé y le pregunté ¿quieres darle la vuelta a esta pendejá? Él me dijo ‘si me permites hablar de Dios. Si es una intención de llevar amor y luz ‚vamos para encima’”, narró Capó.

Ambos artistas coordinaron verse en la casa de Farruko, quien le había adelantado el material inédito de su parte. El cantautor contó que esa primera versión apenas la escuchó porque se estaba acostando a dormir. Sin embargo, al escuchar con detenimiento la composición de Carlos Delsin Reyes Rosado, nombre de pila del exponente urbano, las emociones se apoderaron de él.

“No lloro mucho. Quisiera tener la capacidad de llorar y de un llantén bien ca$%*. La segunda vez que la escucho caí de rodillas en casa. Vivo solo y empiezo a llorar solo. Llantén bien brutal. Sentía que el tipo me estaba hablado de mí en se momento de mi vida y no podía para de llorar. Hablé con Farruko, le di las gracias y se supone que tuviéramos una reunión y le dije que no iba a poder ese día”, confesó el padre de tres varones que desde que se divorció vive solo.

El dueto de artistas estrenó el tema en la pasada edición de Premio Lo Nuestro en Miami.

La versión original de “Gracias” figura en el “Top 5″ en Puerto Rico y “Top 15″ en la lista “Latin Airplay” de Billboard. Su video cuenta con más 2.4 millones de reproducciones.