Piden oración para el trovador Polito Ríos
La familia del cantante natural de Naranjito pidió espacio en estos momentos difíciles
7 de febrero de 2026 - 9:28 AM
En la mañana de hoy se dio a conocer que el veterano trovador Hipólito “Polito” Ríos Coreano, está hospitalizado en el área de cuidado intensivo con un pronóstico reservado. La información sobre la condición médica del cantante nacido en Naranjito fue dada por el también músico y trovador Eduardo Villanueva en su cuenta de Facebook.
“Por regla y honor de los que sí amamos el folclor incondicionalmente, por notificación de sus hermanos y con el permiso de su compañera de vida, Soly Vázquez, les anunciamos que lamentablemente el trovador Hipólito Ríos Coreano está en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Puerto Rico en el área de cuidado intensivo, con un diagnóstico reservado. La familia pide oración y espacio”, escribió Villanueva.
Según supo este medio de comunicación, Ríos Coreano sufrió un accidente al caer de un techo de una residencia en Bayamón.
Polito Ríos ha sido una de las figuras más emblemáticas de la trova puertorriqueña desde hace muchas décadas, participando en un sinnúmero de festivales y concursos alrededor de la isla. De hecho, en 1986 fue el ganador del Concurso Nacional de Trovadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A principios de octubre de 2025, Ríos Coreano formó parte de un grupo de trovadores puertorriqueños que estuvo presente en el Capitolio de Puerto Rico, donde se les rindió homenaje con motivo de la Semana del Trovador Puertorriqueño.
“Reconocemos con profundo respeto y admiración a todos los hombres y mujeres que, a través del arte de la trova, mantienen viva nuestra esencia, cultura y tradición”, expresó Fernando Sanabria Colón, representante del Distrito 30, y quien organizó el homenaje. “Los trovadores son portadores de nuestra historia, de nuestras raíces y de ese sentimiento que une a Puerto Rico por medio de la décima, la improvisación y la música típica”.
