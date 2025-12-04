Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Trovadores del mundo” regresa a Puerto Rico con delegaciones de siete países

El encuentro se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre

4 de diciembre de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Trovadores del mundo". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una nueva edición del evento de trova más popular, “Trovadores del mundo”, regresa a Puerto Rico con algunos de los mejores improvisadores de la décima y del verso, del 5 al 14 de diciembre de 2025.

RELACIONADAS

Hispanoamérica estará representada por delegaciones de Islas Canarias, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, quienes unirán sus voces a una extensa lista de trovadores puertorriqueños en siete Encuentros Internacionales, donde la décima, la palabra y el verso rimado serán los protagonistas.

A continuación, el calendario de actividades:

  • Viernes, 5 de diciembre – Utuado

Inicio oficial de la jornada cultural.

  • Sábado, 6 de diciembre – Ciales
  • Domingo, 7 de diciembre – Hatillo

Dedicatoria oficial del evento al maestro trovador Don Miguel Santiago Díaz.

  • Martes, 9 de diciembre – Colegio de Abogados de Puerto Rico
  • Viernes, 12 de diciembre – Caguas
  • Sábado, 13 de diciembre – San Lorenzo
  • Domingo, 14 de diciembre – Juncos para la gran fiesta de cierre.

Cabe destacar que todos los eventos son libres de costo y se llevarán a cabo en las plazas públicas de los municipios participantes.

“Con este evento internacional, Decimanía Puerto Rico celebra la apertura de un espacio muy necesario para visibilizar la tradición de la décima en la isla. Este evento lo hemos convertido en uno muy especial; hoy por hoy no solo es el más asistido, sino el más participativo, ya que incorpora niños y jóvenes trovadores, trovadores admirados de la isla y grupos musicales de Puerto Rico que merecen este taller. Eso nos hace sentir muy satisfechos como entidad cultural porque cumplimos con nuestra misión”, expresó el director del proyecto en Decimanía, Omar Santiago, sobre el evento.

La lista de participantes por Puerto Rico la encabeza el homenajeado don Miguel Santiago Díaz, acompañado por figuras como Jovino González, Arturo Santiago, Roberto Silva, Samuel Quijano, Jesús Román, José San Miguel, Luis Rodríguez Báez, Jussie Reyes, Jonathan Colón, Joseito Rivera, Sebastián González, Leanny Adorno, Rosaura Batista, Deborah Rodríguez, Elsie Marie Díaz y Omar Santiago.

Asimismo, la nueva generación también se hace sentir con José Rivera, Sebastián González, Shamira Santiago, Yahir Maldonado, Ian Quiñones, los Niños y Jóvenes del Taller de Trova Junqueño y otros jóvenes de talleres de trova de la isla.

En la música, contarán con la participación de Wilbert Maldonado y Resaca Taína, Josean Feliberty, Ecos de Borinquen, Fusión Jíbara, Grupo Mapeyé, Versos de Mujer, Christian Nieves y Decimanía, Conjunto Típico Samaritano, Conjunto Típico Moroveño y Grupo Monte Adentro.

Los invitados internacionales prometen un alto nivel artístico. Desde las Islas Canarias regresan los verseadores Yeray Rodríguez, José María Dávila y Eduardo Duque, junto a los músicos Domingo Rodríguez, Ner Suárez, Luz M. Dávila, Fernando García y Tania Gil.

Panamá aporta su “gallino picao” con las voces de Jazmín Muñoz y Sebastián García, acompañados por el violín de José Augusto Broce y la guitarra de Gonzalito González.

Argentina trae la milonga de Emanuel Gabotto, quien compartirá versos con el payador uruguayo Leonardo Silva.

Chile llegará con sus tradicionales guitarrones en las voces jóvenes de Paul Castán y Emma Madariaga, mientras que Colombia aportará humor y picardía con Robinson Alejandro “Cocoliso” y Juan David Blanco “Caneca”.

De esta manera, estos siete encuentros buscan fomentar un acercamiento entre el público boricua y la tradición de la décima y la trova en el ámbito hispánico.

Tags
TrovadoresculturaNavidadDécima
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: