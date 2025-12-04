“Trovadores del mundo” regresa a Puerto Rico con delegaciones de siete países

Una nueva edición del evento de trova más popular, “Trovadores del mundo”, regresa a Puerto Rico con algunos de los mejores improvisadores de la décima y del verso, del 5 al 14 de diciembre de 2025.

Hispanoamérica estará representada por delegaciones de Islas Canarias, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, quienes unirán sus voces a una extensa lista de trovadores puertorriqueños en siete Encuentros Internacionales, donde la décima, la palabra y el verso rimado serán los protagonistas.

A continuación, el calendario de actividades:

Viernes, 5 de diciembre – Utuado

Inicio oficial de la jornada cultural.

Sábado, 6 de diciembre – Ciales

– Ciales Domingo, 7 de diciembre – Hatillo

Dedicatoria oficial del evento al maestro trovador Don Miguel Santiago Díaz.

Martes, 9 de diciembre – Colegio de Abogados de Puerto Rico

– Colegio de Abogados de Puerto Rico Viernes, 12 de diciembre – Caguas

– Caguas Sábado, 13 de diciembre – San Lorenzo

– San Lorenzo Domingo, 14 de diciembre – Juncos para la gran fiesta de cierre.

Cabe destacar que todos los eventos son libres de costo y se llevarán a cabo en las plazas públicas de los municipios participantes.

“Con este evento internacional, Decimanía Puerto Rico celebra la apertura de un espacio muy necesario para visibilizar la tradición de la décima en la isla. Este evento lo hemos convertido en uno muy especial; hoy por hoy no solo es el más asistido, sino el más participativo, ya que incorpora niños y jóvenes trovadores, trovadores admirados de la isla y grupos musicales de Puerto Rico que merecen este taller. Eso nos hace sentir muy satisfechos como entidad cultural porque cumplimos con nuestra misión”, expresó el director del proyecto en Decimanía, Omar Santiago, sobre el evento.

La lista de participantes por Puerto Rico la encabeza el homenajeado don Miguel Santiago Díaz, acompañado por figuras como Jovino González, Arturo Santiago, Roberto Silva, Samuel Quijano, Jesús Román, José San Miguel, Luis Rodríguez Báez, Jussie Reyes, Jonathan Colón, Joseito Rivera, Sebastián González, Leanny Adorno, Rosaura Batista, Deborah Rodríguez, Elsie Marie Díaz y Omar Santiago.

Asimismo, la nueva generación también se hace sentir con José Rivera, Sebastián González, Shamira Santiago, Yahir Maldonado, Ian Quiñones, los Niños y Jóvenes del Taller de Trova Junqueño y otros jóvenes de talleres de trova de la isla.

En la música, contarán con la participación de Wilbert Maldonado y Resaca Taína, Josean Feliberty, Ecos de Borinquen, Fusión Jíbara, Grupo Mapeyé, Versos de Mujer, Christian Nieves y Decimanía, Conjunto Típico Samaritano, Conjunto Típico Moroveño y Grupo Monte Adentro.

Los invitados internacionales prometen un alto nivel artístico. Desde las Islas Canarias regresan los verseadores Yeray Rodríguez, José María Dávila y Eduardo Duque, junto a los músicos Domingo Rodríguez, Ner Suárez, Luz M. Dávila, Fernando García y Tania Gil.

Panamá aporta su “gallino picao” con las voces de Jazmín Muñoz y Sebastián García, acompañados por el violín de José Augusto Broce y la guitarra de Gonzalito González.

Argentina trae la milonga de Emanuel Gabotto, quien compartirá versos con el payador uruguayo Leonardo Silva.

Chile llegará con sus tradicionales guitarrones en las voces jóvenes de Paul Castán y Emma Madariaga, mientras que Colombia aportará humor y picardía con Robinson Alejandro “Cocoliso” y Juan David Blanco “Caneca”.

De esta manera, estos siete encuentros buscan fomentar un acercamiento entre el público boricua y la tradición de la décima y la trova en el ámbito hispánico.