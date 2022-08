La artista urbana de las Islas Canarias Ptazeta, quien se perfila con fuerza en España recurrió a la cantante transgénero puertorriqueña Villano Antillano para llevarle un mensaje de poder a las mujeres.

Con el título de “Mujerón” la rapera grabó la nueva colaboración con la Villana en lo que constituye un junte explosivo de “dos mujeres con garras”. El nuevo tema sale este jueves al mercado y la cantante española está mega entusiasmada con el trabajo que hizo junto a la exponente boricua que ha roto estereotipos en la escena musical.

Ptazeta visitó en junio Puerto Rico para los Premios Tu Música Urbano y aprovechó para filmar el nuevo video del sencillo “Mujerón”. Estuvo en Manatí y quedó fascinada con el trópico de Puerto Rico, similar al de Islas Canarias en humedad. Eso sí afirmó que los puertorriqueños la trataron con mucha amabilidad y generosidad en los tres días que estuvo en la isla. El junte musical que logró con la Villana, -como también se hace llamar la exponente boricua- no es casualidad ni se dio por estar a la moda o por tendencias, ya que ambas desean dar voz activa a la comunidad LGTBIQ+ y a las mujeres en la sociedad y en el género urbano, dominado por hombres.

“Estoy bien contenta con esta canción porque es una de mucha fuerza y garras. De afirmar aquí estamos nosotras y me enamora mucho. Ya yo escuchaba a Villana desde mucho antes y me hacía mucha ilusión colaborar con ella. Me encanta lo que hace y disfruto mucho lo que ella hace”, sostuvo en entrevista con este medio desde España.

El primer acercamiento a Villano lo hizo Ptazeta quien le dijo a su equipo de trabajo que le gustaba mucho su trabajo y que quería conocerla y juntarse con ella. Se conocieron en Miami y luego trabajaron juntas en Puerto Rico. El video filmado en Manatí adelantó recrea la unión y la “fuerza de nosotras”.

La autoría del tema fue entre ambas, pero Villano fue quien comenzó a escribirlo y luego fue a las manos del productor DJ Juacko, quien ha colaborado con Ptazeta en sus casi más de dos años de trayectoria profesional.

“Creo que este tema es la representación de la mujer, porque también nosotras lo somos primero como mujeres fuertes que estamos en la industria abriendo un hueco. Tanto el tema como el video describe como somos cada una. Al final Villana es una chica como mucha garra y mucha barra de rimas y bruto que aquí (España) es como decir un rap agresivo y yo me considero que soy esa esencia que describe el tema”, precisó la intérprete, cuyo primer tema que pudo sonar fue “Mami” en el 2020 junto al productor y DJ Juacko.

La joven cantante que tuvo su acercamiento musical en la adolescencia al tocar la trompeta se siente orgullosa de pertenecer a la comunidad LGBTQ+ y cantar sin censura de mujer a mujer. Esto resulta atípico en el género urbano, puesto que muchas letras se escriben de mujer a hombre.

Reconoció que hay una buena representación de mujeres exponentes urbanas que se hace camino en el género a nivel mundial y que todas coinciden en visibilizar a las féminas y que se sientan identificadas en cualquier ritmo de su predilección.

La joven natural de Las Palmas, Islas Canarias se encuentra en su primera gira formal en España con casi 40 fechas en todas partes desde Madrid y Bilbao hasta Mallorca, Sevilla y Valencia. Por lo pronto recorrerá España y alberga que en el futuro pueda regresar a Puerto Rico y visitar otras ciudades de América.