EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quiénes son los próximos artistas que podrían cantar en el Hiram Bithorn?

El alcalde de San Juan adelantó algunos nombres de cantantes internacionales con los que ya se tienen negociaciones

10 de marzo de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista del terreno del Estadio Hiram Bithorn tras las mejoras realizadas previo al torneo internacional.Vista general de las instalaciones del Estadio Hiram Bithorn tras su renovación.Detalle de las nuevas butacas instaladas en el Estadio Hiram Bithorn como parte de la renovación del parque.
1 / 16 | ¿Quiénes son los próximos artistas que podrían cantar en el Hiram Bithorn? . Vista del terreno del Estadio Hiram Bithorn tras las mejoras realizadas previo al torneo internacional. - Ramon "Tonito" Zayas
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, adelantó que el Estadio Hiram Bithorn podría recibir importantes espectáculos musicales en los próximos meses de este 2026, incluyendo posibles presentaciones de Shakira y Karol G, como parte de una estrategia para ampliar el uso del principal estadio del país más allá del deporte.

Durante una entrevista con Telenoticias, el ejecutivo municipal señaló que ya existen conversaciones preliminares con el equipo de la cantante colombiana para traer su espectáculo a la isla.

“Sé que hay conversaciones con la gente de Shakira, incluso hay unas fechas separadas para el mes de mayo. Para finales, para mediados del mes de mayo aquí en el Hiram (Bithorn)”, indicó Romero. Sus declaraciones se suman a otras publicaciones en redes sociales que desde febrero anticipan la llegada de “La Loba” con su gira de estadios.

El alcalde también reveló que se evalúan otros conciertos para el segundo semestre del año, entre ellos posibles presentaciones vinculadas a artistas del sello discográfico Rimas Entertainment y la superestrella colombiana Karol G. La intérprete de “Si antes te hubiera conocido” estuvo en este recinto en el 2023.

“También hay algo de Karol G y artistas de Rimas ya para el mes de agosto”, sostuvo.

Romero explicó que la intención del municipio es continuar posicionando el estadio como un espacio para grandes eventos internacionales. “Hay otros artistas que han estado viendo la posibilidad de hacer un estadio, un Hiram Bithorn”, añadió. “No tan solo el deporte, porque esta es la catedral del béisbol de Puerto Rico, sino que también este es el estadio principal”.

El Estadio Hiram Bithorn, inaugurado en 1962, es considerado la principal instalación beisbolera de la isla y tiene una capacidad aproximada de 19,000 asistentes.

El estadio, que está recién remodelado son una inversión de $39.6 millones, es escenario de importantes compromisos deportivos, como el Clásico Mundial de Béisbol, donde se juegan los partidos del Grupo A del torneo.

Según Romero, el municipio además busca aumentar la capacidad y modernizar la infraestructura del estadio para atraer más espectáculos de gran formato. “Por eso queremos trabajar con aumentar la capacidad del mismo”, afirmó.

